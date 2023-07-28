Несмотря на большие возможности, которые открывают нам смартфоны, учебный процесс от них только страдает. О проблеме говорят педагоги всего мира, поэтому чиновники активно ищут пути ограничения использования смартфонов в школах.

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В школах Львова запретят смартфоны

Как сообщил руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк, с 1 сентября нового учебного года в местных школах должны запретить использовать мобильные телефоны. Это не только заставит учащихся сосредоточиться на учебе, но и будет способствовать живому общению детей.

Так есть во многих школах за границей, так есть во многих частных школах, хороших школах. И все учебные заведения, которые это внедрили, приводят много преимуществ такой инициативы.

– сказал Закалюк.

Для процесса обучения мобильные телефоны требуются крайне редко. Когда все же смартфоны будут необходимы, педагоги об этом сообщат.

Родителям также не стоит переживать, что дети не узнают о воздушной тревоге – в школе всегда есть человек, отвечающий за это. Родители могут также контактировать с директором, завучем или классным руководителем.

Дети будут в безопасности. Мы с вами должны понимать, что вернуть живое общение для наших детей. Я думаю, большая часть родителей согласятся со мной,

– добавил чиновник.

Механизм запрета мобильных телефонов в школах должен наработать до 1 сентября.