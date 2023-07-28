Попри великі можливості, які відкривають перед нами смартфони, навчальний процес від них лише страждає. Про проблему говорять педагоги всього світу, тому освітяни активно шукають шляхи обмеження використання смартфонів у школах.

Читайте також Реформа старшої школи в Україні: як і коли реалізують, чого бояться батьки та які є міфи-"якорі"

У школах Львова заборонять смартфони

Як повідомив керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк, вже з 1 вересня нового навчального року у місцевих школах повинні заборонити використовувати мобільні телефони. Це не лише змусить учнів зосередитися на навчанні, а й сприятиме живому спілкуванню між дітьми.

Так є в багатьох школах за кордоном, так є в багатьох приватних школах, хороших школах. І всі навчальні заклади, які це впровадили, наводять багато переваг такої ініціативи,

– сказав Закалюк.

Для процесу навчання мобільні телефони потрібні вкрай рідко. Коли ж все ж таки смартфони будуть необхідними, педагоги про це повідомлять.

Батькам також не варто переживати, що діти не дізнаються про повітряну тривогу – у школі завжди є людина, яка за це відповідає. Батьки також можуть контактувати з директором, завучем чи класним керівником.

Діти будуть в безпеці. Ми з вами маємо розуміти, що маємо повернути живе спілкування для наших дітей. Я думаю, велика частина батьків погодяться зі мною,

– додав посадовець.

Механізм заборони мобільних телефонів у школах повинні напрацювати до 1 вересня.