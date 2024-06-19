Світом крокує новий освітній тренд – у школах забороняють використання смартфонів. У Лондоні 17 шкіл вирішили відмовитися від смартфонів на тлі громадського занепокоєння "телефонним дитинством". Ще три державні школи працюють над запровадженням цієї політики.

Аналогічні правила діють і в деяких школах у Канаді та США, і розглядаються в Угорщині. Причиною подібних обмежень їхні ініціатори називають вплив смартфонів та соцмереж на добробут і освіту дітей.

Як школи забороняють смартфони дітям та чи буде подібна практика в Україні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про заборону смартфонів у британських школах

У червні об'єднання 17 із 20 державних шкіл лондонського району Саутворк оголосило про відмову від використання смартфонів – через занепокоєння громадськості "телефонним дитинством", пише The Guardian. Директори шкіл не лише хочуть обмежити використання телефонів усередині закладів, а й поза шкільними воротами. Інші три державні школи в районі працюють над запровадженням цієї політики.

Довідково! У лютому 2024 року у Великій Британії уряд дозволив школам забороняти мобільні телефони по всій Англії в рамках плану уряду з покращення поведінки в класах. За даними британського телеком-регулятора Ofcom, 97% дітей до 12 років мають власний мобільний телефон.



Використання мобільних телефонів у школах може призвести до булінгу в інтернеті та відволікання від навчального процесу.



Чи варто школярам користуватися смартфонами / Фото David Kennedy / Unsplash

Школи планують поширити документи про шкоду від смартфонів і соцмереж серед учнів. Серед небезпек:

проблеми з психічним здоров’ям;

залежність від екранного часу;

вплив на сон і концентрацію уваги;

доступ до неприйнятного та відразливого контенту;

підвищений ризик крадіжок і пограбувань.

Ми вирішили об'єднати зусилля після того, як на власні очі побачили негативний вплив смартфонів і соціальних медіа на добробут і освіту наших дітей. Хоча проблеми, які нам доводилося вирішувати, зазвичай виникали у позашкільний час, часто ця негативна поведінка проявлялася й у школі,

– каже Майк Бакстер, директор академії лондонського Сіті.

Школи домовилися, що будь-який телефон, яким учень користується протягом навчального дня, буде конфіскований. Якщо телефон є звичайним мобільним телефоном – без доступу до Wi-Fi – його повернуть відносно швидко. Однак якщо це смартфоном, його не повернуть протягом тижня або доки батьки не заберуть його самі.

Ці заходи стосуватимуться понад 13 000 дітей в одному з районів Лондона.

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Джессіка Вест, директорка академії Ark Walworth, вважає, що школи мають вжити заходів, оскільки це раніше не зробили великі технологічні компанії.

Довідково! Нещодавній звіт комітету з питань освіти Палати громад Великої Британії показав, що проводити багато часу перед екраном стає все більш звичним для дітей і підлітків. Цей показник збільшився на 52% у період з 2020 по 2022 рік. Згідно зі звітом, майже 25% дітей і молодих людей використовують свої смартфони у спосіб, який відповідає поведінковій залежності.



Зараз об'єднання проти використання смартфонів дітьми діють у США, ОАЕ, Південній Африці, Австралії, Новій Зеландії, Швейцарії та Португалії. У Великобританії почастішали випадки, коли батьки об'єднуються, щоб укласти "угоди" не давати своїм дітям смартфони принаймні до 14 років.

Яка ситуація із забороною смартфонів у США

У США три штати за останній час прийняли закони, що забороняють або обмежують використання мобільних телефонів у школах, пише USA Today. Першою це зробила Флорида в 2023 році. Не всі обмеження виглядають однаково: деякі школи дозволяють учням користуватися телефонами під час обіду та в перервах між уроками, а інші забороняють будь-яке використання смартфонів всередині шкіл.



Сучасні діти занадто звикли до смартфонів / Фото Carl Jorgensen / Unsplash

У 2024 році законодавці щонайменше восьми штатів розглядають можливість схвалити аналогічні закони. Серед штатів, які вже запровадили обмеження – Індіана, де використання телефонів обмежили під час уроків, та Огайо, де є вимога від кожного шкільного округу запровадити офіційну політику щодо використання мобільних телефонів у навчальний час.

Згідно з дослідженням Common Sense Media, підлітки отримують близько 240 сповіщень на мобільний телефон протягом дня, чверть з них – під час уроків.

Угорщина. Можна брати смартфон лише для навчання та зв'язку з батьками

Необмежене користування мобільними телефонами в школах негативно впливає на увагу та успішність учнів, заявив Бенце Ретварі, парламентський державний секретар міністерства внутрішніх справ Угорщини, посилаючись на місцеві та міжнародні дослідження ЮНЕСКО та ООН. Зараз у місцевому парламенті розглядають законопроєкт, що має на меті створити правову основу для регулювання використання мобільних телефонів у школах, повідомляє Hungary Today.

Перед поданням законопроєкту МВС Угорщини також провело цифрову консультацію. Більшість опитаних вчителів і директорів підтверджують необхідність регулювання використання мобільних телефонів у школах, оскільки вони відволікають учнів.

Вчителям важче викладати та утримувати увагу учнів протягом 45 хвилин на уроці, якщо учні під час уроку або навіть на перерві розмовляють по мобільному телефону,

– каже Ретварі.

Водночас законопроєкт дозволяє використання смартфонів до або після уроків, а за необхідності учні можуть зв'язатися зі своїми батьками. Також смартфон можна принести на урок, якщо це потрібно для вивчення матеріалу.

Смартфони потрібні школярам. Яка ситуація в Україні

В Україні відсутні загальнодержавні обмеження користування смартфонами у школах. Але з вересня минулого року у Львові вирішили заборонити використовувати мобільні телефони у школах.

На думку керівника управління освіти Львівської міської ради Андрія Закалюка, це не лише змусить учнів зосередитися на навчанні, а й сприятиме живому спілкуванню між дітьми.

Так є в багатьох школах за кордоном, так є в багатьох приватних школах, хороших школах. І всі навчальні заклади, які це впровадили, наводять багато переваг такої ініціативи,

– сказав Закалюк.

У Львівській міськраді зазначили, що про повітряну тривогу дітей повідомлять у школі, так само і дадуть знати, якщо смартфон знадобиться для процесу навчання.

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На обмеження відреагували батьківські спільноти, які категорично виступили проти будь-якої заборони – телефон є засобом безпеки та швидкого зв'язку з батьками в разі надзвичайної ситуації. Після цього Управління освіти Львівської міської ради запропонувало врегулювати використання смартфонів на розсуд шкіл.

Згодом до ситуації долучився освітній омбудсмен Сергій Горбачов. В Управлінні освіти Львова разом з ним обговорили ситуацію та вирішили, що питання використання мобільних телефонів потребує врегулювання. Наразі відсутнє чітке розуміння ситуації у закладах освіти з цього питання, оскільки не проводилися відповідні моніторингові дослідження.

У класах, де відсутні надруковані підручники (п'ятий та шостий), учні постійно використовують мобільні телефони в освітньому процесі.

Учасники зборів вирішили ініціювати розробку нормативно-правового акту щодо використання мобільних телефонів у закладах освіти. Найважливішим результатом обговорення стала спільна думка, що заборона нічого не вирішить – необхідно у правовому полі розробляти правила використання мобільних телефонів, які будуть прийматися всіма учасниками освітнього процесу,

– йдеться у повідомленні освітнього омбудсмена.

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Що із застосунком "Мрія" в Україні

Поки в інших країнах школярам забороняють смартфони, в Україні на початку червня запустили застосунок "Мрія" для вчителів та учнів – його тестують у 40 школах. Це застосунок схожий на "Дію", там педагоги можуть випробувати журнали, план дня, бібліотеку контенту та чати з батьками та учнями.

У сучасному світі смартфон з інтернетом — це необхідність, прокоментували 24 Каналу у Мінцифрі:

"Тож діти змалечку мають навчитися, як бути відповідальним цифровим громадянином та захищати себе від онлайн-загроз: кібербулінгу, дезінформації чи онлайн-грумінгу".

У контексті України — це можливість зберегти безперервне навчання в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Коли замість дзвоників лунають тривожні сирени та вибухи, класи переносяться в укриття, а частина учнів вимушено переміщається у більш безпечні міста. Потрібні рішення, що дозволять навчатися і зберігати залученість будь-де: онлайн, офлайн або гібридно,

– кажуть у Мінцифрі.

Застосунок "Мрія" має стати інструментом, що зробить процес навчання більш ефективним і прозорим для всіх учасників, стверджують у міністерстві:

"На уроках діти вчитимуться, а застосунок допоможе їм керувати цим процесом, досліджувати себе у різних напрямках і змалечку розкривати потенціал". Серед прагнень Мінцифри – зробити так, щоб "Мрія" могла конкурувати з TikTok за увагу дітей, впровадити штучний інтелект, що рекомендуватиме освітній контент.

В умовах повномасштабної війни, коли процес навчання переривається повітряними тривогами та знеструмленнями, не кажучи про безпосередню загрозу бойових дій, обмеження у комунікації школярів лише шкодитимуть. Натомість впровадження освітнього застосунку, який відволікатиме від розважального контенту та робитиме навчання ефективнішим, має покращити ситуацію.