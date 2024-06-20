Йоханнис объявил, что уже проинформировал своих союзников по НАТО о том, что он снимает свою кандидатуру.

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На должность генсека НАТО остался единственный кандидат

Важно, что румынская сторона поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО. Таким образом Рютте остался единственным кандидатом и уже получил поддержку лидеров всех стран НАТО.

Обратите внимание! Формальной процедуры назначения генерального секретаря саммита НАТО не существует, но для этого необходимо согласие всех 32 членов Альянса.

На днях нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос выбора нового генсекретаря уже почти завершен. Он также поддержал Рютте и назвал политика "сильным кандидатом".

В Альянсе надеются выбрать нового генсека еще до саммита лидеров НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне.

Ранее Марк Рютте заявлял, что "условия мира" Владимира Путина свидетельствуют о том, что он паникует. Политик назвал их бессмысленными. Однако политик считает, что Россию нужно вовлечь в мирный процесс с Украиной на каком-то этапе.