Йоханнис объявил, что уже проинформировал своих союзников по НАТО о том, что он снимает свою кандидатуру.
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На должность генсека НАТО остался единственный кандидат
Важно, что румынская сторона поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО. Таким образом Рютте остался единственным кандидатом и уже получил поддержку лидеров всех стран НАТО.
На днях нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос выбора нового генсекретаря уже почти завершен. Он также поддержал Рютте и назвал политика "сильным кандидатом".
В Альянсе надеются выбрать нового генсека еще до саммита лидеров НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне.
Ранее Марк Рютте заявлял, что "условия мира" Владимира Путина свидетельствуют о том, что он паникует. Политик назвал их бессмысленными. Однако политик считает, что Россию нужно вовлечь в мирный процесс с Украиной на каком-то этапе.