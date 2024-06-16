Премьер-министр Нидерландов в комментарии журналистам Суспильного сказал, что Россия должна быть привлечена к какому-то этапу этого мирного процесса. Что касается диктатора Путина, то 14 июня он заявил о так называемых "условиях" переговоров с Украиной, пишет 24 Канал.
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Что сказал Рютте о заявлениях Путина
Нидерландский политик Марк Рютте заявил, что Россию надо привлечь к мирному процессу с Украиной на каком-то этапе.
"Но очевидно, что Путин больше заинтересован в государственном визите в Северную Корею, чем в том, чтобы присутствовать на этой встрече", – заверил премьер Нидерландов.
Что сказал Рютте: смотрите видео
Он пояснил, что в 2023 году в мирном процессе участвовали 15 стран, сейчас их более 90. Государства будут говорить о важных вопросах. В частности, продовольственной безопасности, ядерной безопасности, гуманитарных вопросах, воссоединения семей, похищенных Россией детей.
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Тот факт, что Путин вчера (14 июня – 24 Канал) выступил с этим нелепым "мирным предложением" свидетельствует о том, что он паникует,
– пояснил Марк Рютте.
Также 15 июня на Саммите мира в Швейцарии вице-президент США Камала Харрис заявила, что, говоря честно, Владимир Путин говорит не о переговорах, он говорит о капитуляции.
Что Рютте говорит о Путине: смотрите видео
Что предложил Путин накануне Саммита мира
- Российский диктатор Владимир Путина 14 июня, то есть накануне Саммит мира в Швейцарии, сделал предложение о якобы готовности к переговорам с Украиной.
- Глава Кремля заявил, что якобы "хоть завтра готов сесть за стол переговоров".
- Своими "условиями" Путин назвал то, что украинские войска должны быть выведены со всей территории "новых российских регионов". То есть диктатор потребовал, чтобы Киев вывел войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, отдав регионы России и согласившись с их статусом якобы российских земель.
- В то же время Киев должен заявить о намерении отказаться от планов вступить в НАТО, признать оккупацию Крыма и гарантировать "защиту" прав русскоязычного населения.
- Кроме того, по словам Путина, Запад даже якобы должен снять санкции с России.