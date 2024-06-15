Камала Харрис на Саммите мира объявила о выделении Украине 1,5 миллиарда долларов. Деньги пойдут на энергетику и гуманитарную помощь, пишет 24 Канал.
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Что известно о встрече Зеленского и Харрис
Владимир Зеленский заявил о содержательной встрече с вице-президентом США Камалой Харрис на Саммите мира в Швейцарии. Политики обсудили:
- поступление вооружений из объявленных США оборонных пакетов,
- выполнение договоренностей, достигнутых с президентом Байденом в Италии,
- дополнительные системы ПВО Patriot,
- ситуацию на фронте.
Спасибо за очень важную помощь – выделение более 1,5 миллиарда долларов для нужд нашего государства,
– заявил президент Украины.
Он добавил, что война – это не наш выбор, а выбор Путина.
По словам Зеленского, на Саммите мира в Швейцарии сделают все возможное, чтобы начать путь к настоящему миру через дипломатию.
"Помощь Соединенных Штатов в приближении мира действительно жизненно важна", – заверил Зеленский.
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Что заявила Камала Харрис
- Соединенные Штаты Америки на Саммите мира в Швейцарии, который длится 15 – 16 июня, представляет вице-президент Камала Харрис.
- Во время Саммита мира в Бюргенштоке американский политик заявила, что они поддерживают Украину не по милости, а потому, что это соответствует их стратегическому принципу.
- Она также сказала, что народ Украины и его будущее является их стратегическим интересом, чтобы международные нормы, например территориальная целостность и независимость, были соблюдены.
- Вице-президент США также заявила, что 14 июня Путин высказал предложения. Однако, если говорить честно, он говорит не о переговорах, он говорит о капитуляции.