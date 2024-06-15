Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает 24 Канал. Соответствующее заявление прозвучало на фоне еще недавних ультиматумов России относительно ее готовности сесть за стол переговоров, которая продемонстрировала весь цинизм намерений Кремля.

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Что говорят в Офисе президента о переговорах

Давайте сразу уточним, прямых переговоров с Россией не будет, это не тот формат, о котором даже будет разговор на этом Саммите мира. Этот Саммит для того, чтобы начать процесс мира, поэтому он называется инаугурационный или начальный саммит,

– заявил Жовква.

По его словам, на этом мероприятии удалось собрать те страны, которые готовы существенно говорить и действовать для того, чтобы достичь мира в Украине. Дальнейший процесс и реализацию также обсудят дополнительно.

"В результате саммита будут продолжаться действия по реализации и тех пунктов, которые обсуждаются сегодня, а также других. Напомню, что Формула мира состоит из 10 пунктов", – отметил украинский чиновник.

Обратите внимание! 24 Канал присутствует на Саммите мира в Швейцарии и будет оперативно сообщать обо всех важных деталях на сайте и в телеграмме.

Ко второму саммиту может присоединиться Россия