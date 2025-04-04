Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кирилла Дмитриева в интервью для Fox News.

Смотрите также Киевлянин, друг дочери Путина и организатор переговоров с Трампом: кто такой Кирилл Дмитриев

Как Дмитриев прокомментировал результаты своего визита в США

Дмитриев сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа достигла огромного прогресса во время диалога с Россией. Он также отметил, что ранее Штаты не хотели понимать российскую позицию.

То, что сделала команда Трампа – они поняли, каким может быть пространство для решений, и они достигли первой деэскалации в конфликте, которая заключается в прекращении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной. Поэтому мы ведем хорошие дискуссии. Наши дипломаты также обсуждают возможные результаты.

– заявил Дмитриев.

Как изменилась позиция России относительно гарантий безопасности для Украины

По словам Дмитриева, несмотря на удары по российской энергетической системе Кремль готов рассмотреть вопрос гарантий безопасности для Киева. В то же время он отметил, что Россия выступает против вступления Украины в НАТО.

Напомним, что накануне Россия снова обвинила Украину в несоблюдении энергетического перемирия. В то же время в Генштабе ВСУ опровергли эту информацию и отметили, что Кремль намеренно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы переложить на Киев собственную вину за срыв перемирия, чтобы продолжать войну.

Вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент (Владимир Путин – 24 Канал), абсолютно невозможно, и это, я думаю, было широко признано, в частности администрацией Трампа. Но вы знаете, некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми,

– отметил представитель Путина.

Заметим, что эта риторика Дмитриева значительно отличается от привычных заявлений российских властей, поскольку ранее Россия выступала против любых гарантий безопасности для Украины.