Там заверили, что Силы обороны придерживаются условий так называемого энергетического перемирия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что говорят в Генштабе о перемирии

По данным Генштаба, украинские Силы обороны придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей и не наносили ударов по энергетическим объектам как на территории России, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины.

Там отмечают, что украинские военные атакуют исключительно военные цели российской оккупационной армии.

В то же время стоит отметить, что сейчас фиксируются многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны россиян. В частности, в последней декаде марта, они неоднократно наносили удары по энергетическим объектам Украины в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.

В Генштабе говорят, что Кремль намеренно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы переложить на Украину собственную вину за срыв мирного урегулирования и продолжить захватническую войну против нашего государства.

Отметим, что в ночь на 2 апреля Россия в очередной раз обстреляла украинские города ударными дронами, несмотря на договоренности о перемирии. Очередная вражеская атака привела к повреждению энергетической инфраструктуры и вызвала жертвы.