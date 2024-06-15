На цьому наголосив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає 24 Канал. Відповідна заява пролунала на тлі ще нещодавніх ультиматумів Росії щодо її готовності сісти за стіл переговорів, яка продемонструвала увесь цинізм намірів Кремля.

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Що кажуть в Офісі президента про перемовини

Давайте зразу уточнимо, прямих переговорів з Росією не буде, це не той формат, про який навіть буде розмова на цьому Саміті миру. Цей Саміт для того, щоб розпочати процес миру, тому він називається інавгураційний або ж початковий саміт,

– заявив Жовква.

За його словами, на цьому заході вдалося зібрати ті країни, які готові суттєво говорити та діяти для того, аби досягнути миру в Україні. Подальший процес та реалізацію також обговорять додатково.

"У результаті саміту продовжуватимуться дії на реалізації й ти пунктів, які обговорюються сьогодні, а також інших. Нагадаю, що Формула миру складається з 10 пунктів", – зауважив український посадовець.

Зверніть увагу! 24 Канал присутній на Саміті миру у Швейцарії та буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

До другого саміту може доєднатися Росія