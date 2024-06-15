Так, він переконаний, що на конференції, де вирішуватимуть шлях завершення війни Росії проти України, мають бути присутні російські представники.

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Головні питання Саміту миру

Шольц нагадав, що в Бюргенштоку, де нині стартував перший Саміт миру, учасники зосередяться на таких питаннях, як:

запобігання застосуванню ядерної зброї,

повернення викрадених Росією дітей,

захист атомних електростанцій.

Але головне питання, звісно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру,

– сказав він.

Канцлер додав, що після цього має відбутися конференція та мирні переговори, які також працюватимуть на користь України.

На другому Саміті миру може бути присутня Росія