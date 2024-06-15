Так, он убежден, что на конференции, где будут решать путь завершения войны России против Украины, должны присутствовать российские представители.

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Главные вопросы Саммита мира

Шольц напомнил, что в Бюргенштоке, где сейчас стартовал первый Саммит мира, участники сосредоточатся на таких вопросах, как:

предотвращение применения ядерного оружия,

возвращение похищенных Россией детей,

защита атомных электростанций.

Но главный вопрос, конечно, заключается в том, как можно достичь честного и справедливого мира,

– сказал он.

Канцлер добавил, что после этого должна состояться конференция и мирные переговоры, которые также будут работать в пользу Украины.

На втором Саммите мира может присутствовать Россия