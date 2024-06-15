Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала, которая присутствует на полях Саммита мира в Швейцарии. Стоит указать, что подобное мнение ранее высказывала и президент Швейцарии Виола Амгерд. Она утверждала, что обе стороны должны быть за столом переговоров – однако пока это невозможно.

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Заявление Ермака

Общий план всех стран, цивилизованных, ответственных стран, которые уважают нашу независимость, территориальную целостность, суверенитет, согласованный этими странами, – может быть после этого передан на втором саммите представителю России, где он может присутствовать,

– сказал Ермак.

В то же время глава Офиса президент указал, что сила Украины заключается в принципиальности в том, что мы "не меняем позицию от того, куда подует ветер". Наше государство не будет соглашаться на мирные соглашения, подобные Минским договоренностям и Будапештскому меморандуму.

Заявление Андрея Ермака на полях Саммита мира: смотрите видео

Обратите внимание! 24 Канал присутствует на Саммите мира в Швейцарии и будет оперативно сообщать обо всех важных деталях на сайте и в телеграмме.

Коммуникация Саммита

Глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона сообщил о том, что четкая позиция конечного документа Саммита мира уже есть, и Украина ожидает присоединения большинства стран. В то же время он отмечал, что к коммюнике смогут присоединиться даже те страны, которые не приехали на саммит.

Мы очень скоро увидим перечень стран, которые присоединились к этому коммюнике. Но в этих процессах до последней минуты идет согласование, но глобальных вопросов нет, потому что у нас четкая позиция,

– указал глава ОП.

Ермак отметил, что для поддержки коммюнике саммита мира будет достаточно заявить об этом, подписывать документ не нужно.