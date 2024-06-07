Отметим, что Саммит мира в Швейцарии запланирован на 15 – 16 июня. На мероприятие по Украине были приглашены все мировые лидеры – за исключением России.

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Заявление президента Швейцарии

Виола Амгерд заявила, что Саммит имеет целью создать диалоговую платформу, на которой мир сделает первый шаг к достижению мира в Украине. В то же время она отмечает, что по итогам конференции соглашение подписать не удастся.

Для мира обе стороны должны быть за столом переговоров. На данный момент это кажется невозможным. Россия могла бы принять участие в возможной следующей конференции,

– сказала она.

По ее словам, речь не будет идти о мире в Украине в узком смысле. Речь пойдет о гуманитарных вопросах, ядерной безопасности, свободу судоходства и продовольственную безопасность – которые и являются путем к миру.

"Мы хотим построить доверие и искать решения этих вопросов, которые важны для гражданского населения, а затем и для мира", – сказала президент Швейцарии.

Саммит в Швейцарии