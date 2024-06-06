6 июня цивилизованный мир отмечает 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии. Она далась большими жертвами (каждый 15 участник операции "Нептун" – кодовое название высадки, погиб или получил тяжелые ранения), но была молниеносно успешной и шокировала нацистов своей неожиданностью и масштабами.

Высадка в Нормандии, благодаря уже классическим голливудским фильмам "Самый длинный день", "Спасти рядового Райана", сериала "Братья по оружию" и легендарным фото Роберта Капы, является одной из самых известных битв Второй мировой. Художники часто обращались к этой теме и создали целый эпос. Впрочем, переоценить значение операции "Нептун" до сих пор трудно.

"Атлантический вал", за которым планировали отсидеться нацисты, был снесен. Уже 25 августа 1944 года союзники освободили Париж и создали плацдармы для наступления на Германию. Таким образом, нацисты оказались в окружении: союзники наступали с севера, запада и юга, а красная армия – с востока.

Так знаменитый "День Д" стал началом конца правления нацистов. Сейчас чествование памяти героев тех боев может стать началом чего-то большего чем просто торжества, ведь мир снова переживает "самый темный час". Однако главный враг сейчас не нацисты, а рашисты, за спинами которых стоит Китай, словно тот император Палпатин из Звездных войн.

Какие можно провести параллели и почему лидеры западного мира собрались сейчас в Нормандии – читайте в материале 24 Канала.

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"В пасть смерти" – самое известное фото "Дня Д", высадка американцев в секторе Омаха-Бич.

Сможет ли Си повторить операцию "Нептун" на Тайване

Китай мы упомянули не просто так. Высадка в Нормандии – это крупнейшая в истории десантная операция. Со стороны союзников в ней участвовали 156 тысяч морских пехотинцев, 195 700 личного состава флота и десятки тысяч летчиков.

Сейчас китайский лидер Си Цзиньпин стоит перед необходимостью повторения этого чуда, но его мечта захватить Тайвань кажется утопией по многим причинам.

Не последняя из них сформулирована в боях в Украине, где государство-агрессор вместо "маленькой победоносной войны" и "Киева за три дня" за несколько месяцев потеряла кадровую армию, которую готовила десятилетиями. Россия не смогла реализовать свое невероятное преимущество в авиации, потеряла мощный Черноморский флот и не сумела склонить Украину к капитуляции мощным ракетным террором.

Фактически Путин выбросил сотни миллиардов долларов на помойку и обрек следующие несколько поколений россиян на нищету и ненависть мира. В Китае это все увидели в режиме онлайн и точно должны были сделать выводы. Теперь Си точно знает о цене, которую он должен заплатить за захват Тайваня. Но при этом не имеет никаких гарантий успеха.



Председатель КНР Си Цзиньпин / AAP

Россию и Китай в Нормандии уже не ждут

Хотя Китай и СССР были участниками коалиции, которая победила Гитлера, сейчас в Нормандии не ждут ни Путина, ни Си. Поэтому оба могут вслед за жителями Белгорода ритмично повторять два слова: "за что?".

Обратите внимание! Россия участвовала в праздновании 70-й годовщины, но Путина показательно не пригласили в Нормандию в 2019 году. Тогда причиной стали слова Путина о том, что Польша спровоцировала нападение Гитлера на саму себя в 1939 году.



Это нелепое заявление вызвало большой дипломатический скандал и поэтому Франции пришлось выбирать, кого приглашать на 75-летие высадки в Нормандии, между Россией и Польшей. Путин никаких из этого выводов не сделал и повторил тот же самый бред, в интервью Такеру Карлсону, уже в 2024 году.

В далеком 2010 году Путин пафосно заявил, что СССР победил бы во Второй мировой войне и без Украины. Тогда он ляпнул, что это "исторический факт и это во всех документах", правда, не уточнял в каких именно, потому что тогда его пришлось бы ткнуть носом в списки высших офицеров и героев Советского Союза, которые были этническими украинцами.

А также напомнить о 4 украинских фронтах и страшных жертвах, которые понесли украинцы, не в последнюю очередь из-за безжалостности и некомпетентности предшественников Путина.

Также пришлось бы забыть о роли и значении ленд-лиза, без которого бы сопротивление СССР закончилось уже в 1942-м.

Как у России получается воевать без Украины и без ленд-лиза мы все прекрасно наблюдаем прямо сейчас. А еще видим от россиян варварство и военные преступления, заградительные отряды, массовые депортации и террор против мирного населения. Именно в этом они наследники сталинской армии, а никакая не "страна победителей", которой так грезил Путин.

Сейчас цивилизованный мир вычеркивает кровожадного диктатора с манией "можем повторить" из истории, вместо него главное место на торжествах в Нормандии занимает Украина.

6 июня 2024 года на торжества прибудут 25 лидеров мировых государств. Кроме президента Франции Макрона прибыли президент США Байден, канадский премьер Трюдо, британский король Чарльз Третий и его сын принц Уильям, канцлер Германии Шольц, президент Италии Маттарелла и многие другие. В частности, и президент Украины Владимир Зеленский, который уже прибыл во Францию. У него в расписании встречи с Макроном, Байденом и многими другими, а одной из центральных тем встречи Байдена и Макрона станет обсуждение войны в Украине.

Французская газета Le Monde отмечает, что "в присутствии американского президента, короля Чарльза III, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Италии Серхио Маттареллы, "президент Франции сможет продемонстрировать единство Запада, когда в Европе снова бушует серьезный конфликт".

Зеленский приехал во Францию: смотрите видео

Показательно, что в Нормандию не были приглашены представители России. Сначала французы планировали вместо Путина пригласить кого-то из "хороших русских", однако впоследствии под давлением здравого смысла отказались от этой скандальной идеи. Для россиян это стало большим оскорблением и спровоцировало очередную истерику, градуса которой добавили сообщения о французских военных инструкторах в Украине (ожидается, что Макрон официально объявит об этом 7 июня после встречи с президентом Зеленским).

Российский посол в Париже Макогонов даже пригрозил начать охоту на французских военных в Украине. Тирада наглого россиянина прозвучала в эфире французского ТВ и вызвала скандал – послу государства-агрессора ответил министр иностранных дел республики Лемуан и пообещал жесткий ответ. Но пока без деталей.

Когда ждать новый Второй фронт?

Возможно, кое-что об этом ответе мы узнаем уже 6 июня. "День Д" 6 июня 1944 года это также и открытие "второго фронта" в Европе (на самом деле третьего, потому что еще в 1943 году союзники высадились в Италии, но в историографии этот фронт часто умышленно игнорируют, чтобы подчеркнуть важность операции в Нормандии).

Сейчас в Европе и мире активно обсуждают инициативу президента Макрона об отправке иностранных войск в Украину. Его поддерживают лидеры стран Балтии, Польша, Чехия и скандинавские страны. И это очень не нравится России, а еще пугает некоторых политиков в Европе. При этом сейчас дискуссия с чисто абстрактной уже понемногу перетекает в реальную плоскость.

Сейчас уже обсуждается не только вопрос прибытия военных инструкторов или специалистов по ремонту техники и логистики (откроем тайну – они были в Украине еще в 2022-м), но и "высадку" полноценных боевых подразделений, которые могли бы разместиться, например, на границе с Беларусью или российским анклавом в Молдове, чтобы высвободить украинские войска для операций на востоке и юге.

Другим вариантом является создание второго эшелона обороны на случай, если россияне все-таки прорвут украинский фронт на Донбассе или Харьковщине.

Заметьте, что это уже не абстракции, а определенные планы. Сейчас лидеры свободного мира собираются, чтобы снова их обсудить и предложить варианты. Повестка дня впечатляет:

здесь уже и упомянутая военная и финансовая помощь,

проведение Саммита мира, участниками которого станут более 100 государств,

а также вопрос конфискации российских активов (или выпуска облигаций под их гарантии),

расширение географии ударов по оккупантам,

вопрос западных войск в Украине,

а также обсуждение вступления Украины в ЕС и НАТО.

Официальные мероприятия в Нормандии начались утром, в точное время высадки: смотрите видео

Новая Антанта и призраки Нормандского формата

После месяцев кризиса и недоразумения союзники Украины преодолели противоречия. Конгресс США принял закон о помощи Силам обороны, ЕС преодолел разногласия и стремительно (как для себя) восстанавливает оборонные мощности, Великобритания – четко придерживается своих обязательств по Украине, взятых еще до полномасштабного вторжения и несмотря на собственные политические проблемы, уверенно и последовательно отстаивает интересы Украины.

Когда-то герой киноленты "Касабланка" говорил: "Луи, думаю, это начало прекрасной дружбы". А в начале 20 века это назвали бы Entente cordiale, то есть "Сердечная дружба" или Антанта.

Справочно! Такое неформальное название имела коалиция победителей в Первой мировой войне. Напомним, что сначала участницей Антанты была Российская империя, но она выбыла оттуда из-за революции и самоликвидации.



Тогда власть захватили большевики, которые сумели восстановить контроль за почти всеми колониями царизма, в частности ликвидировать украинскую государственность.

Тогда молодое украинское государство по ряду причин оказалось в фактической изоляции и было оставлено тет-а-тет с большевиками. Эта недальновидность стоила Европе больших проблем на протяжении всего 20 века.

В 2014 году Европа повторила ошибку почти столетней давности. Показательно, что это произошло именно в Нормандии. Тогда на празднование 70-летия открытия Второго фронта впервые был приглашен президент Украины. Однако Петр Порошенко вместо торжеств попал в ловушку, которую ему подготовили немецкий канцлер Меркель и президент Франции Олланд.

Они организовали встречу Порошенко с Путиным в городке Бенувиль, где фактически была легализована оккупация в глазах всего мира украинского Крыма и части востока Украины. Вместо решительного ответа агрессору мы получили вялые псведопереговоры в так называемом "Нормандском формате", в которых европейские лидеры откровенно подыгрывали России. Впоследствии эта вялая позиция привела к вторжению 24 февраля 2022 года.

Сейчас перед украинской дипломатией и президентом Зеленским стоит задача не попасть в ловушку, в которой оказался президент Порошенко и вся Украина. И с высокой долей вероятности можно утверждать, что этого не произойдет. Ведь хотя агрессивные цели России не изменились, однако изменились Украина и ее союзники.

Это мероприятие и сегодняшний день напоминает о смелости и решимости, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас,

– подчеркнул Зеленский.

Сейчас мы уже не бедные родственники из "зоны влияния" гегемона – цивилизованный мир считается с Украиной, считает ее своей частью и не планирует повторять старых и не слишком старых ошибок. Для Москвы – это очень плохие новости.