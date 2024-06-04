Формально визит украинского президента приурочен к празднованию дня высадки союзников в Нормандии. Путина на мероприятие не пригласили. СМИ предполагают, что Франция может объявить об отправке иностранных инструкторов во время приезда Зеленского или до него.

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О чем будут говорить Макрон и Зеленский

В то время, когда российские удары неуклонно усиливаются на линии фронта и по энергетической инфраструктуре, оба президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины,

– говорят во Франции.

Также там намекнули, что встреча двух лидеров будет своеобразным "продолжением Конференции в поддержку Украины, которая состоялась на Елисейских полях 26 февраля". Именно тогда Макрон заявил, что Европа может отправить солдат НАТО в Украину.

Правда ли, что во Франции готовятся объявить об отправке западных войск в Украину

Сам Макрон высказался так: "У меня будет возможность, когда президент Зеленский приедет во Францию на День Д на следующей неделе, принять его и в это время очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что еще мы собираемся сделать для поддержки Украины".

Французские СМИ написали, что Макрон может объявить о создании целой коалиции военных инструкторов. И именно во время визита Зеленского.

Интересно, что французский президент раньше был очень умеренным. А сейчас пережил настоящую трансформацию. Вероятно, он понимает, что конфронтации с Россией не избежать, и стремится сделать ЕС боеспособным.

Главнокомандующий Сырский ранее сообщал, что в Украине будут французские инструкторы. Во Франции заявили, что этот вопрос еще изучают. В Минобороны впоследствии объяснили: дискуссии еще продолжаются.

Хотя решение еще не принято, россияне уже бесятся. И обещают атаковать иностранных инструкторов в Украине – мол, те не будут иметь иммунитета от ударов.

Справка. Днем Д в военном деле обозначают день начала военной операции. У нас есть свой аналог – "Время Ч". Но именно высадка союзников в Нормандии, которая открыла второй фронт против нацистской Германии, стала наиболее известной операцией, связанной с датой "День Д".