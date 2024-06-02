Вероятно, инцидент связан с заявлениями Макрона о возможности отправить французских солдат в Украину. Сейчас полиция арестовала трех человек в связи с этой провокацией.
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В Париже произошел возмутительный инцидент с гробами
Как сообщает AFP, в субботу в 9:00 в Париже на набережной Бранли у подножия Эйфелевой башни три человека поставили пять гробов в натуральную величину у подножия Эйфелевой башни. По словам источника агентства, гробы были заполнены гипсом.
Впоследствии парижская полиция задержала водителя фургона, перевозившего гробы. Мужчина признался в совершении преступления и рассказал правоохранителям, что согласился за 40 евро перевезти двух людей вместе с их грузом. Водитель, который прибыл в Париж из Болгарии накануне вечером, сейчас находится под стражей в полиции.
Недавно еще двое подозреваемых были задержаны на автовокзале Берси в Париже, когда они готовились к отъезду в Берлин. Задержанные, граждане Украины и Германии, были взяты под стражу для дальнейшего расследования.
Источник также заявил AFP, что "ведется расследование для определения возможного иностранного вмешательства". Прокуратура Парижа подтвердила, что трое подозреваемых все еще находились под стражей 2 июня.
Стоит отметить, что мотив задержанных остается непонятным. Однако считается, что надпись на гробах связана с дискуссией о возможном вводе западных войск в Украину – предложение, которое изначально выдвинула Франция.
Макрон хочет сформировать коалицию инструкторов в Украине
- Журналисты французского издания Le Monde рассказали, что Макрон планирует сформировать европейскую коалицию военных инструкторов в Украине. Об этом он может быть объявлено во время визита Зеленского во Францию.
- По данным СМИ, за несколько недель или даже дней европейских инструкторов могут отправить в Украину. К этой коалиции смогут присоединиться все желающие представители европейских стран.
- Более того, журналисты DPA писали, что Макрон также планирует представить план размещения французских военных инструкторов в Украине. Это может произойти уже на следующей неделе.