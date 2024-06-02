Ймовірно, інцидент пов'язаний з заявами Макрона щодо можливості відправити французьких солдатів в Україну. Наразі поліція арештувала трьох людей у зв'язку з цією провокацією.

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У Парижі стався обурливий інцидент з трунами

Як повідомляє AFP, у суботу о 9:00 в Парижі на набережній Бранлі біля підніжжя Ейфелевої вежі троє людей поставили п'ять трун у натуральну величину біля підніжжя Ейфелевої вежі. За словами джерела агентства, труни були заповнені гіпсом.

Згодом паризька поліція затримала водія фургона, що перевозив труни. Чоловік зізнався у скоєнні злочину і розповів правоохоронцям, що погодився за 40 євро перевезти двох людей разом з їхнім вантажем. Водій, який прибув до Парижа з Болгарії напередодні ввечері, наразі перебуває під вартою в поліції.

Нещодавно ще двоє підозрюваних були затримані на автовокзалі Берсі в Парижі, коли вони готувалися до від'їзду в Берлін. Затримані, громадяни України та Німеччини, були взяті під варту для подальшого розслідування.

Джерело також заявило AFP, що "ведеться розслідування для визначення можливого іноземного втручання". Прокуратура Парижа підтвердила, що троє підозрюваних все ще перебували під вартою 2 червня.

Варто зазначити, що мотив затриманих залишається незрозумілим. Однак вважається, що напис на трунах пов'язаний з дискусією про можливе введення західних військ в Україну – пропозицію, яку спочатку висунула Франція.

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