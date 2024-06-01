Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що радикальні позиції Макрона справжній феномен, адже були побоювання, що він "дасть задню" в будь-який момент. На його думку, президенту Франції важливо залишитись в історії як вагома особистість для нації.
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"Відбулась історична трансформація. Макрон є особистістю, яка присвятила публічній політиці все своє життя", – сказав він.
Плани Макрона
Еммануель Макрон на посаді президента Франції зараз останній термін. Несвітайлов вважає, що він не планує йти з політики, а має амбіції зайняти якусь загальноєвропейську посаду, яка мала б реальний вплив на реформування ЄС.
Для цього йому необхідно показати те, що він лідер та готовий брати на себе відповідальність і ухвалювати складні рішення. Макрон говорить ті речі, які люди давно хотіли почути, зокрема про необхідність реформування Європейського Союзу,
– наголосив експерт-міжнародник.
Він зазначив, що раніше стосовно заяв Макрона, зокрема й позиції щодо Росії, могли виникати підозри, мовляв, це маніпуляції на інформаційному рівні, однак зараз це виглядає як послідовна та ґрунтовна політика.
Макрон відчуває, які відбуваються трансформації у світі. Він розуміє неможливість уникнення глобальної конфронтації, тому має на меті зробити так, щоб Європейський Союз був боєздатною одиницею,
– висловився Максим Несвітайлов.
Президент Франції своїми публічними заявами наголошує на тому, що Європа має об'єднувати свої військово-промислові комплекси та працювати над налагодженням власного оборонного потенціалу. За совами політолога, він намагається рухати ЄС не лише у політичному чи економічному реформуванні, але й у військовому.
Військові інструктори Франції в Україні
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Україні будуть французькі інструктори, але у Франції зазначили, що це питання ще розглядають. Варто зазначити, що проведені опитування серед французів показують, що вони не проти розміщення своїх військ в Україні.
- Еммануель Макрон планує оголосити план щодо можливого розміщення французьких інструкторів в Україні під час візиту Володимира Зеленського до Франції. За інформацією ЗМІ, Зеленський відвідає Францію 6 червня на 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії, коли ті розгромили нацистську Німеччину.
- Французькі ЗМІ повідомили, що Макрон може незабаром оголосити про створення коаліції військових інструкторів, що, ймовірно, відбудеться під час візиту Зеленського до Франції. Нещодавно президент України заявляв, що "нам ніхто нічого не пропонував" і ідея НАТО в Україні ще не набула конкретних обрисів, зазначивши, що поки все лише на словах.