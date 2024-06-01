Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что радикальные позиции Макрона настоящий феномен, ведь были опасения, что он "даст заднюю" в любой момент. По его мнению, президенту Франции важно остаться в истории как весомая личность для нации.
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"Произошла историческая трансформация. Макрон является личностью, которая посвятила публичной политике всю свою жизнь", – сказал он.
Планы Макрона
Эммануэль Макрон на посту президента Франции сейчас последний срок. Несвитайлов считает, что он не планирует уходить из политики, а имеет амбиции занять какую-то общеевропейскую должность, которая имела бы реальное влияние на реформирование ЕС.
Для этого ему необходимо показать то, что он лидер и готов брать на себя ответственность и принимать сложные решения. Макрон говорит те вещи, которые люди давно хотели услышать, в частности о необходимости реформирования Европейского Союза,
– отметил эксперт-международник.
Он отметил, что ранее относительно заявлений Макрона, в частности и позиции по России, могли возникать подозрения, мол, это манипуляции на информационном уровне, однако сейчас это выглядит как последовательная и основательная политика.
Макрон чувствует, происходящие трансформации в мире. Он понимает невозможность избежания глобальной конфронтации, поэтому имеет целью сделать так, чтобы Европейский Союз был боеспособной единицей,
– высказался Максим Несвитайлов.
Президент Франции своими публичными заявлениями отмечает,, что Европа должна объединять свои военно-промышленные комплексы и работать над налаживанием собственного оборонного потенциала. По совам политолога, он пытается двигать ЕС не только в политическом или экономическом реформировании, но и в военном.
Военные инструкторы Франции в Украине
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Украине будут французские инструкторы, но во Франции отметили, что этот вопрос еще рассматривают. Стоит отметить, что проведенные опросы среди французов показывают, что они не против размещения своих войск в Украине.
- Эммануэль Макрон планирует объявить план относительно возможного размещения французских инструкторов в Украине во время визита Владимира Зеленского во Францию. По информации СМИ, Зеленский посетит Францию 6 июня на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии, когда те разгромили нацистскую Германию.
- Французские СМИ сообщили, что Макрон может вскоре объявить о создании коалиции военных инструкторов, что, вероятно, состоится во время визита Зеленского во Францию. Недавно президент Украины заявлял, что "нам никто ничего не предлагал" и идея НАТО в Украине еще не приобрела конкретных очертаний, отметив, что пока все только на словах.