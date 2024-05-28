В ведомстве дали разъяснения насчет приема инструкторов из стран-партнеров. Что интересно, проведенные ранее опросы среди французов свидетельствуют: они не против размещения войск на территории Украины.

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Объяснение ситуации от МО

По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение,

– написали там.

Также в Министерстве обороны подчеркнули: Украина выразила заинтересованность в перспективе приема иностранных инструкторов с февраля 2024 года.

Подробно о заявлениях обеих сторон

Умеров и Сырский провели видеовстречу с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. По ее результатам главнокомандующий написал: приветствует инициативу Франции направить к нам инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

Также Александр Сырский выразил надежду, что этот решительный шаг станет примером для других стран.

Впрочем, в минобороны Франции не подтвердили это заявление.

Как уже неоднократно отмечалось, обучение на украинской земле является одним из проектов, которые обсуждаются после конференции по поддержке Украины, созванной президентом Республики (Эммануэлем Макроном – 24 Канал) 26 февраля,

– сказано в публикации.

Ранее СМИ назвали пять вариантов, что могут делать французские военные в Украине. Среди них защита Одессы.