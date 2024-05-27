Структура не подтвердила анонсированную украинским главнокомандующим отправку инструкторов отправку инструкторов. Там добавили, что продолжают консультироваться с Украиной относительно ее потребностей.

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Французские инструкторы в Украине

Министерство Вооруженных сил Франции заявило, что этот вопрос отправки французских инструкторов в Украину изучается.

Как уже неоднократно отмечалось, обучение на украинской земле является одним из проектов, которые обсуждаются после конференции по поддержке Украины, созванной президентом Республики (Эммануэлем Макроном – 24 Канал) 26 февраля,

– заявили в министерстве.

В структуре добавили, что как и в ситуации с другими подобными проектами, Франция продолжает работу с украинцами, в частности для понимания наших конкретных потребностей.

Важно! Также недавно в Литве заявили о готовности командирования своих войск в Украину с учебной целью. В частности, там отметили, что не верят в ядерные угрозы Путина и возможность применения такого оружия Россией.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Макрон, когда говорил о введении войск, имел несколько предложениймиссия НАТО будет тренировать украинские войска в Украине; в Украине создадут подземные хабы для ремонта западной техники; представители НАТО будут стоять на украинской границе. В частности, вариант с учениями он считал логичным, ведь тогда украинцам не приходилось бы ехать во Францию или Польшу.

Что говорил Сырский

В понедельник, 27 мая Рустем Умеров и Александр Сырский провели видеовстречу с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. По результатам этой встречи главнокомандующий сообщил, что уже подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

Сырский приветствовал решение Франции и выразил надежду, что это станет толчком для аналогичного решения от других стран.