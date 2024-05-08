Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Кроме этого, она отметила, что не верит в ядерные угрозы Путина и возможность применения такого оружия Россией.

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Литва готова на важное решение

Ингрида Шимоните заявила, что разрешение парламента на отправку литовских войск в Украину с целью обучения уже есть. Правительство высказывало такое предложение и раньше. Однако, как отмечает премьер Литвы, Украина пока не обращалась с соответствующей просьбой.

Политик отметила, что Россия будет считать это провокацией, однако Литва уже не верит в угрозы Москвы.

Если бы мы просто думали о реакции России, то мы не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то будет подвергнут ядерному удару,

– сказала она.

Шимоните отметила, что, что Кремль усиливает атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Под его ударом оказываются, в частности, электростанции, школы и больницы. По мнению премьера Литвы, таким образом Россия пытается спровоцировать новую волну бегства людей из Украины.

Также Ингрида Шимоните прокомментировала и ядерные учения России. Она отметила, что Москва вряд ли использует оружие такого типа, поскольку радиоактивные осадки также попадут на Россию. В основном ветры дуют с запада на восток.

Возможность отправки западных войск