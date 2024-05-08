Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Кроме этого, она отметила, что не верит в ядерные угрозы Путина и возможность применения такого оружия Россией.
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Литва готова на важное решение
Ингрида Шимоните заявила, что разрешение парламента на отправку литовских войск в Украину с целью обучения уже есть. Правительство высказывало такое предложение и раньше. Однако, как отмечает премьер Литвы, Украина пока не обращалась с соответствующей просьбой.
Политик отметила, что Россия будет считать это провокацией, однако Литва уже не верит в угрозы Москвы.
Если бы мы просто думали о реакции России, то мы не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то будет подвергнут ядерному удару,
– сказала она.
Шимоните отметила, что, что Кремль усиливает атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Под его ударом оказываются, в частности, электростанции, школы и больницы. По мнению премьера Литвы, таким образом Россия пытается спровоцировать новую волну бегства людей из Украины.
Также Ингрида Шимоните прокомментировала и ядерные учения России. Она отметила, что Москва вряд ли использует оружие такого типа, поскольку радиоактивные осадки также попадут на Россию. В основном ветры дуют с запада на восток.
Возможность отправки западных войск
- Первым о потенциальной возможности отправки войск НАТО в Украину заговорил Эммануэль Макрон еще в феврале 2024 года. Президент Франции подчеркнул, что "не исключать чего-то не означает это делать". По его словам, единственный способ достичь мира – остановить агрессора.
- Совсем недавно Макрон в очередной раз подтвердил свои намерения и готовность. По его словам, если бы россияне прорвали линию фронта, если бы того попросил Киев – Париж отправил бы войска. По мнению французского президента, исключать такую возможность – означает не выучить урок прошлых двух лет.
- Однако далеко не все европейские лидеры поддерживают такие стремления. Например, министр обороны Италии Гвидо Крозетт заявил, что итальянские войска не будут вмешиваться в конфликт в Украине. В то же время он считает, что заявления Макрона о введении западных войск, создают напряжение. Подобные заявления звучали и из Венгрии.