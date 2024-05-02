Напомним, что в конце февраля Макрон заявлял об отправке войск НАТО в Украину. Тогда это заявление вызвало большую волну обсуждений в мире.

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Чтобы Россия никогда не могла победить в Украине

Макрон подтвердил, что его страна не исключает возможности отправки наземных войск в Украину в случае обострения конфликта с Россией.

Я сказал, что не исключаю ничего, поскольку мы имеем дело с тем, кто также ничего не исключает,

– заявил президент Франции.

По его словам, отправка войск может быть необходимой для сдерживания России и защиты Украины от российской агрессии. Макрон отметил, что его стратегическая цель заключается в том, чтобы Россия никогда не могла победить в Украине, поскольку победа России в этом конфликте угрожает безопасности всей Европы.

Макрон также выразил убеждение, что другие лидеры Европы должны разделить его позицию относительно возможности отправки войск в Украину для обеспечения безопасности региона. Он отметил, что исключение такой возможности обеспечивает лишь ослабление европейской безопасности.

"Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была украинская просьба – чего сегодня нет, – мы должны были бы правомерно поставить себе этот вопрос. Поэтому я считаю, что исключить это априори – это не изучить уроки последних двух лет", – отметил глава Франции.

Он отметил, что агрессивная реакция России на его заявление свидетельствует о том, что сдерживание и недопущение дальнейшей эскалации конфликта являются важными элементами в обеспечении международной безопасности.

Отправка войск НАТО в Украину: кратко