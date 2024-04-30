Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок озвучил 24 Каналу мнение, что Украина сейчас имеет прочные отношения с Альянсом. Однако наряду с тем Столтенберг назвал основную преграду для вступления Украины в НАТО.
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Необходимость политических реформ
Клочок рассказал, что Столтенберг отметил положительные изменения в Украине после саммита НАТО в Вильнюсе. Однако он также отметил, что Украине следует еще больше работать над политическими реформами и борьбой с коррупцией. Для НАТО политическая составляющая также очень важна.
Украина движется активно по вопросу интеграции самой оборонной системы страны в оборонной структуре НАТО. Столтенберг говорит о переходе от двухэтапного к одноэтапному процессу. Это означает упрощение отношений Украины и НАТО,
– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".
Коммуникация с НАТО
По его словам, очень важным было создание совета "Украина – НАТО". Президент нашего государства Владимир Зеленский уже даже созвал заседание этого совета. На нем, в частности, обсуждался вопрос скорейшей передачи Украине систем ПВО на фоне массированных российских обстрелов.
"Конечно, еще большое значение придается программе оперативной совместимости, о которой я говорю. Определенное движение происходит. Впрочем, несмотря на все, сегодня мы должны понимать, что НАТО не имеет политического решения относительно нашего членства", – отметил Клочок.
НАТО и Украина: последние новости
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