Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок озвучив 24 Каналу думку, що Україна нині має міцні стосунки з Альянсом. Однак поряд із тим Столтенберг назвав основну перепону для вступу України в НАТО.

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Необхідність політичних реформ

Клочок розповів, що Столтенберг відзначив позитивні зміни в Україні після саміту НАТО у Вільнюсі. Однак він також зауважив, що Україні слід ще більше працювати над політичними реформами та боротьбою з корупцією. Для НАТО політична складова також дуже важлива.

Україна рухається активно щодо питання інтеграції самої оборонної системи країни в оборонній структурі НАТО. Столтенберг говорить про перехід від двоетапного до одноетапного процесу. Це означає спрощення стосунків України та НАТО,

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Комунікація з НАТО

За його словами, дуже важливим було створення ради "Україна – НАТО". Президент нашої держави Володимир Зеленський уже навіть скликав засідання цієї ради. На ньому, зокрема, обговорювалось питання якнайшвидшої передачі Україні систем ППО на тлі масованих російських обстрілів.

"Звісно, ще велике значення надається програмі оперативної сумісності, про яку я говорю. Певний рух відбувається. Утім попри все, сьогодні ми маємо розуміти, що НАТО не має політичного рішення щодо нашого членства", – зауважив Клочок.

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