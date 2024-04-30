Своє невдоволення висловив, зокрема, заступник глави МЗС Анджей Шейна. Посадовець зазначив, що польському лідеру варто було б порадитися з урядом перед тим, як робити такі гучні заяви.

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Страх перед Росією сильніший

Шейна наголосив, що подібними висловлюваннями Дуда ставить країну під загрозу. За його словами, зростає ризик того, що Росія може спрямувати проти Польщі свої ракети.

Чиновник не вважає, що Путін використає ядерну зброю проти України.

Ми повинні спочатку подивитися, як виглядає вся концепція безпеки, чи включає вона (програму Nucelar Sharing – 24 Канал), і чи НАТО очікує цього від Польщі,

– сказав Шейна.

Водночас посадовець додав, що якщо союзники вирішать, що ядерка повинна бути у Польщі, Варшава має на це погодитися. Втім, уточнив глава МЗС, такої ситуації ще не було.

Довідка: Nucelar Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу. У рамках програми ядерні боєголовки розміщують у державах-членах, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках Nuclear Sharing американська ядерна зброя розташована в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Ядерна зброя у Польщі: що відомо