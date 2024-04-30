Свое недовольство выразил, в частности, заместитель главы МИД Анджей Шейна. Чиновник отметил, что польскому лидеру следовало бы посоветоваться с правительством перед тем, как делать такие громкие заявления.

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Страх перед Россией сильнее

Шейна отметил, что подобными высказываниями Дуда ставит страну под угрозу. По его словам, растет риск того, что Россия может направить против Польши свои ракеты.

Чиновник не считает, что Путин использует ядерное оружие против Украины.

Мы должны сначала посмотреть, как выглядит вся концепция безопасности, включает ли она (программу Nucelar Sharing – 24 Канал), и ожидает ли НАТО этого от Польши,

– сказал Шейна.

В то же время чиновник добавил, что если союзники решат, что ядерка должна быть в Польше, Варшава должна на это согласиться. Впрочем, уточнил глава МИД, такой ситуации еще не было.

Справка: Nucelar Sharing – это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Альянса. В рамках программы ядерные боеголовки размещают в государствах-членах, которые не имеют собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing американское ядерное оружие расположено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Ядерное оружие в Польше: что известно