Ночью жители ряда городов в оккупированном Крыму проснулись от мощных взрывов. Россияне говорят, что украинцы ударили беспилотниками и дальнобойными ракетами.

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Сильный удар по оккупантам

Так, на полуострове объявили воздушную тревогу. Первые взрывы прозвучали примерно в 1:25. Захватчики также этой ночью временно перекрывали Крымский мост. Уже под утро российские телеграм-каналы заявили о ракетной атаке на Евпаторию, Гвардейское, Джанкой, Симферополь и Красноперекопский район.

Отдельно они отмечали, что ВСУ ударили по Крыму не менее 10 ракетами ATACMS, которые поступили в Украину в последнем пакете помощи от США.

Российские паблики призывают жителей Крыма быть особенно внимательными в ближайшие дни и игнорировать тревоги. Очевидно, оккупанты осознают, что им не будет покоя на захваченном полуострове. Особенно, после того, как союзники наконец начали поставлять Украине оружие.

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Следует заметить, что в этом году это мог быть не первый "прием" дальнобойных ATACMS в Крыму. В Институте изучения войны указывают на то, что именно этими ракетами Украина могла ударить по военному аэродрому в Джанкое. В результате той атаки оккупанты потеряли ряд техники, в частности, пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

28 апреля Украина снова могла применить американские ракеты. Вражеские источники заявляли, что ими украинцы атаковали подразделения ПВО на мысе Тарханкут. Кроме того, говорят, что, ATACMS содержали кассетную боевую часть.

По сообщению СМИ, в марте месяце Вашингтон действительно мог тайно передать Киеву более 100 дальнобойных ракет. Ими защитники, вероятно, атаковали ЗРК С-300 в Бердянске.

Напомним, что возможная передача ракет состоялась до того, как был принят пакет помощи Украине. Джо Байден подписал его 24 апреля.