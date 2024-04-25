Еще в феврале 2024 года президент США Байден тайно одобрил решение отправить более 100 ракет ATACMS увеличенного радиуса действия и кассетные боеприпасы. Ракеты тайно привезли в Украину в марте в составе первого нового пакета помощи на 300 миллионов долларов после окончания финансирования в конце декабря.

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Россияне оказались неготовы к тайной передаче ATACMS Украине

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена держали отправку ракет в тайне. Благодаря этому Украина сразу же использовала оружие большой дальности, нанеся очень серьезный ущерб россиянам в Джанкое (Крым).

Долгое время администрация Байдена колебалась с передачей этого вида оружия, опасаясь уменьшить собственные стратегические запасы. Впрочем, все большее использование Россией баллистических ракет и больше нападений на критическую инфраструктуру также усилили просьбу Украины об оружии, которое могло бы помочь противостоять этим угрозам.

Дополнительные ракеты увеличенной дальности также были включены в помощь Украине в размере 60,8 миллиарда долларов по закону, подписанным Джозефом Байденом. Благодаря за предоставление военной помощи, включая новые ракеты, президент Украины Зеленский не упомянул тот факт, что Украина уже получила и применила небольшое количество ATACMS, вероятно, чтобы сохранить их использование в тайне от России.

Откуда взялся мартовский пакет помощи на 300 миллионов

Пакет вооружений на сумму 300 миллионов долларов, о котором было объявлено в марте, был собран из сбережений на контрактах, включенных в тендер, и включал ракеты для ПВО, артиллерийские снаряды и бронетехнику. Представители администрации Байдена признали, что мартовский пакет оружия был в лучшем случае временной мерой, который обеспечил Украину оружием и боеприпасами лишь на несколько недель.

Ключевым членам Конгресса сообщили, что секретное отправление ATACMS было включено в этот пакет, но официальные лица администрации Байдена публично не упомянули, что какой-либо тип этих ракет направлялся в Украину. Когда же стало известно об ударах оружием большой дальности по российским военным объектам в Крыму, сторонники отправки современного оружия в Украину высоко оценили его эффективность.

Многие сторонники передачи вооружения Украине успокоили страх администрации Байдена относительно эскалации конфликта с Россией и призвали Белый дом предоставить Киеву оружие, которое, по словам украинских чиновников, нужно им для победы.

Какие особенности ракеты

ATACMS (Army TACtical Missile System - Армейская тактическая ракетная система) – семейство американских баллистических ракет малой дальности, которые производит компания Lockheed Martin. Баллистическая ракета длиной почти 4 метра способна поражать цели на расстоянии до 300 километров с помощью кассетной или осколочно-фугасной головной части.

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