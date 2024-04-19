В частности повреждения можно увидеть у склада боекомплектов и систем противовоздушной обороны.

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Спутниковые фото последствий прилетов по аэродрому оккупантов

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, что на снимках мы можем увидеть точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение состава БК врага.

Он добавил, что, судя по спутниковым снимкам, от ракетного удара были также поражены системы, задействованные в работе РЛС и ПВО.

Последствия ударов по аэродрому врага в Джанкое:

Россияне передислоцировали большинство авиации после ударов по Джанкою

Как сообщало Радио Свобода, на этом крымском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа Вооруженных сил России, три авиационные эскадрильи.



По словам авиаэксперта Храпчинского, этот аэродром – одна из крупнейших баз для российских вертолетов, а также военный транспортный узел, который служит для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.

Следует заметить, что после нанесения ударов, большинство авиации было передислоцировано,

– отметил Храпчинский.

Что известно о взрывах в Джанкое