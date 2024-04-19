В частности повреждения можно увидеть у склада боекомплектов и систем противовоздушной обороны.
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Спутниковые фото последствий прилетов по аэродрому оккупантов
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, что на снимках мы можем увидеть точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение состава БК врага.
Он добавил, что, судя по спутниковым снимкам, от ракетного удара были также поражены системы, задействованные в работе РЛС и ПВО.
Последствия ударов по аэродрому врага в Джанкое:
Россияне передислоцировали большинство авиации после ударов по Джанкою
Как сообщало Радио Свобода, на этом крымском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа Вооруженных сил России, три авиационные эскадрильи.
По словам авиаэксперта Храпчинского, этот аэродром – одна из крупнейших баз для российских вертолетов, а также военный транспортный узел, который служит для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.
Следует заметить, что после нанесения ударов, большинство авиации было передислоцировано,
– отметил Храпчинский.
Что известно о взрывах в Джанкое
- В ночь на 17 апреля в районе военного аэродрома оккупированном Джанкое прогремели взрывы.
- В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины, нанесли удары по определенным военным российским целям.
- Впоследствии в ГУР МО опубликовали перечень уничтоженной или критически поврежденной российской техники: это 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
- Агенты "Атэш" обратили внимание на то, что оккупанты так сильно верили в свою ПВО, что разместили возле неё склады с боеприпасами. Поэтому детонация после ударов по ЗРК С-400 была очень долгой.