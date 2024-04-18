Напомним, что ночью 17 апреля во временно оккупированном в Крыму раздавались взрывы на военном аэродроме в Джанкое. Агенты "Атеш" подтвердили успешность ударов по территории аэродрома.

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В Генштабе показали пуск ракет по Джанкою в ночь на 17 апреля

В Генштабе отметили, что в результате, у врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Там подчеркнули, что количество пораженных летательных аппаратов и личного состава враг тщательно скрывает.

Все это нанесло вражеским войскам неожиданных ими потерь в вооружении и военной технике, боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился. Дальше будет ..,

– написали в Генштабе ВСУ.

Пуск ракет по Джанкою: смотрите видео

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Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что операция по атаке аэродрома во временно оккупированном украинском Джанкое была важной и масштабной. Ведь в результате этого захватчики имеют потери в своей технике.

ВСУ уничтожили или критически повредили

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

В разведке также отметили, что количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется.