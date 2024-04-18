Нагадаємо, що вночі 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму лунали вибухи на військовому аеродромі у Джанкої. Агенти "Атеш" підтвердили успішність ударів по території аеродрому.

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У Генштабі показали пуск ракет по Джанкою в ніч на 17 квітня

В Генштабі зазначили, що в результаті, у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Там підкреслили, що кількість уражених літальних апаратів та особового складу ворог ретельно приховує.

Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився. Далі буде …,

– написали в Генштабі ЗСУ.

Пуск ракет по Джанкою: дивіться відео

У ГУР назвало 9 об'єктів, які критично пошкодили ЗСУ внаслідок удару по аеродрому в Криму

Представник української розвідки Андрій Юсов наголосив, що операція з атаки аеродрому у тимчасово окупованому українському Джанкої була важливою і масштабною. Адже внаслідок цього загарбники мають втрати у своїй техніці.

ЗСУ знищили або критично пошкодили:

4 пускові установки ЗРК С-400;

3 радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

В розвідці також зазначили, що кількість уражених або знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.