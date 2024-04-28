Местные телеграмм-каналы пишут, что ночью против 28 апреля в Крыму раздавались взрывы. Речь идет о более десяти взрывах в Раздольненском районе., граничащий с Джанкойским на севере Крыма, передает 24 Канал.

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Целью могла быть ПВО

Взрывы были достаточно мощными, местные рассказали телеграммам-каналам, что у них тряслись окна. Также сообщалось о звуках взрывов в Джанкое и Джанкойском районе.

Российские власти не комментировали сообщения. Украинская сторона тоже пока воздерживается от комментариев.

Пишут о применении ATACMS

Российские СМИ сообщают, что ночью противник атаковал подразделения ПВО на мысе Тарханкут ракетами ATACMS, предварительно с кассетной боевой частью.

Интересно, что россияне предупредили о том, что обстрелы могут усилиться.

В Крыму слышали несколько взрывов 19 апреля