Місцеві телеграм-канали пишуть, що вночі проти 28 квітня у Криму лунали вибухи. Мовиться про понад десять вибухів близько у Раздольненському районі, що межує з Джанкойським на півночі Криму, передає 24 Канал.

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Ціллю могла бути ППО

Вибухи були доволі потужними, місцеві розповіли телеграм-каналам, що у них тряслися вікна. Також повідомляли про звуки вибухів у Джанкої та Джанкойському районі.

Російська влада не коментувала повідомлення. Українська сторона теж поки утримується від коментарів.

Пишуть про застосування ATACMS

Російські ЗМІ повідомляють, що вночі противник атакував підрозділи ППО на мисі Тарханкут ракетами ATACMS, попередньо з касетною бойовою частиною.

Цікаво, що росіяни попередили про те, що обстріли можуть посилитись.

У Криму чули кілька вибухів 19 квітня