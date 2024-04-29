Об этом сообщила пресс-служба НАТО. В то же время в рамках заседания также состоится встреча Совета Украина – НАТО.
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Обсудят войну России против Украины
Пресс-служба НАТО сообщила, что на заседании Военного комитета Североатлантического альянса будет председательствовать его глава адмирал Роб Бауэр.
Более того, запланировано присутствие других командующих войсками стран-членов Альянса и верховного главнокомандующего сил НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.
В частности, на вышеупомянутом заседании должен присутствовать и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который должен обсудить ключевые приоритеты и вызовы Альянса.
Также стоит заметить, что одна из частей обсуждений будет посвящена вопросу войны в Украине, которую Россия цинично ведет против нашего государства.
На первом заседании главнокомандующие соберутся в формате Совета Украина – НАТО для обсуждения агрессивной войны России против Украины, ситуации на местах и дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО и стран-членов Альянса,
– говорится в сообщении.
Следует, что на заседании НАТО может появиться Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский или другой уполномоченный представитель Украины.
Генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев
- Президент Украины подчеркнул, что Украина обязательно будет в Альянсе, ведь невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины.
- Он сообщил, что вместе с генсеком НАТО обсудил инициативу по созданию специального фонда для поддержки украинской обороны объемом 100 миллиардов евро.
- Зеленский отметил, что одним из первых вопросов стала ситуация на фронте. Он сказал, что враг пытается воспользоваться ситуацией, пока Украина ожидает помощь от партнеров.
- Столтенберг заявил, что Украина на саммите в этом году не получит приглашение в НАТО. В то же время генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Альянса – долгосрочная и предсказуемая.
- Он сообщил, что сейчас в Альянсе обсуждают возможности усиления военной поддержки Украины и обеспечения таких сил и средств, которые в будущем бы обеспечили место Украине в Альянсе.