Нагадаємо, що наприкінці лютого Макрон заявляв про відправку військ НАТО в Україну. Тоді ця заява викликала неабияку хвилю обговорень у світі.

Дивіться також Столтенберг вказав на важливу деталь: що пришвидшить вступ України в НАТО

Щоб Росія ніколи не могла перемогти в Україні

Макрон підтвердив, що його країна не виключає можливості відправки наземних військ в Україну у випадку загострення конфлікту з Росією.

Я сказав, що не виключаю нічого, оскільки ми маємо справу з тим, хто також нічого не виключає,

– заявив президент Франції.

За його словами, відправка військ може бути необхідною для стримування Росії та захисту України від російської агресії. Він зазначив, що його стратегічна мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не могла перемогти в Україні, оскільки перемога Росії у цьому конфлікті загрожує безпеці всієї Європи.

Макрон також висловив переконання, що інші лідери Європи повинні поділити його позицію щодо можливості відправки військ до України для забезпечення безпеки регіону. Він наголосив на тому, що виключення такої можливості забезпечує лише ослаблення європейської безпеки.

"Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було українське прохання – чого сьогодні немає, – ми мали б правомірно поставити собі це питання. Тому я вважаю, що виключити це апріорі – це не вивчити уроки останніх двох років", – зазначив очільник Франції.

Він зазначив, що агресивна реакція Росії на його заяву свідчить про те, що стримування і недопущення подальшої ескалації конфлікту є важливими елементами у забезпеченні міжнародної безпеки.

Відправка військ НАТО в Україну: коротко