Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, если западные партнеры отправят своих инструкторов в Украину, то это упростит программу обучения наших военнослужащих. Он пояснил, что эта программа продолжается уже давно, однако это Украина до сих пор отправляла солдат для улучшения воинских званий в страны, что являются партнерами.
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"Это долго и дорого, как для нас, так и для партнеров", – сказал он.
Военные инструкторы НАТО в Украине
Олег Жданов отметил, если бы инструкторы стран НАТО прибыли в Украину и проводили обучение на наших военных базах, то это было бы гораздо дешевле и ускорило бы сроки подготовки украинских военнослужащих.
Я очень скептически к этому отношусь, ведь появление иностранных военных на территории Украины может вызвать ответную реакцию со стороны России. Если бы действительно хотели (западные партнеры – 24 Канал) отправить этих инструкторов, то вряд ли давали бы такую масштабную огласку по этой идее,
– отметил военный эксперт.
Он считает, что Эммануэль Макрон делает из таких заявлений политическую пиар-кампанию. По мнению Жданова, воплощать такие замыслы стоит совершенно тайно, чтобы никому не было известно, из каких западных стран инструкторы обучают украинских военных на территории нашей страны.
Солдаты НАТО в Украине
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о вероятности прибытия французских инструкторов в Украину, хотя во Франции отметили, что этот вопрос еще рассматривают. По результатам опросов, большинство французов поддерживают идею размещения своих военных в Украине.
- Франция возможно направит своих инструкторов в Украину для подготовки украинских военнослужащих. Министр обороны Украины Рустем Умеров и Александр Сырский провели видеоконференцию с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время конференции в Сейме заявил, что военные из стран НАТО уже находятся в Украине. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто раскритиковал Францию за то, что она выступает якобы от имени всего Альянса. Он отметил, что ввод войск в Киев означает одностороннюю эскалацию, которая закрывает путь к дипломатии.