Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, если западные партнеры отправят своих инструкторов в Украину, то это упростит программу обучения наших военнослужащих. Он пояснил, что эта программа продолжается уже давно, однако это Украина до сих пор отправляла солдат для улучшения воинских званий в страны, что являются партнерами.

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"Это долго и дорого, как для нас, так и для партнеров", – сказал он.

Военные инструкторы НАТО в Украине

Олег Жданов отметил, если бы инструкторы стран НАТО прибыли в Украину и проводили обучение на наших военных базах, то это было бы гораздо дешевле и ускорило бы сроки подготовки украинских военнослужащих.

Я очень скептически к этому отношусь, ведь появление иностранных военных на территории Украины может вызвать ответную реакцию со стороны России. Если бы действительно хотели (западные партнеры – 24 Канал) отправить этих инструкторов, то вряд ли давали бы такую масштабную огласку по этой идее,

– отметил военный эксперт.

Он считает, что Эммануэль Макрон делает из таких заявлений политическую пиар-кампанию. По мнению Жданова, воплощать такие замыслы стоит совершенно тайно, чтобы никому не было известно, из каких западных стран инструкторы обучают украинских военных на территории нашей страны.

Солдаты НАТО в Украине