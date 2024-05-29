ЗМІ писали, що президент відвідає Францію на 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії 6 червня. Адже тоді майже 133 тисячі військовослужбовців зі США, Великої Британії та країн-союзників висадилися на європейський континент та згодом – розгромили нацистську Німеччину.

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Що оголосить Макрон

Президент Франції 28 травня заявив, що він наступного тижня офіційно презентує план можливого розгортання французьких військових інструкторів в Україні.

Ми будемо говорити дуже точно в той час, щоб оголосити, що ми збираємося робити,

– сказав Макрон.

Президент Франції також згадав про "нескоординовану і невдалу комунікацію" з цього питання раніше.

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Що цьому передувало: коротко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 27 травня, що Франція направить інструкторів до України для навчання військових. Генерал-полковник пояснив, що вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Водночас у Міністерстві Збройних сил Франції сказали, що "питання вивчається". У міністерстві пояснили, що навчання на українській землі є одним із проєктів, які обговорюються після конференції з підтримки України, скликаної Еммануелем Макроном 26 лютого 2024 року.

Тоді в українському Міністерстві оборони заявили, що справді наразі тривають дискусії з Францією щодо розміщення інструкторів.

Проте пояснили, що Міноборони України спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами щодо питання, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли Франція ухвалить рішення.

Як коментував ситуацію прем'єр Франції

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час виступу в сенаті, як пише Public Senat, заявив, що французькі війська можуть скерувати в Україну для захисту певних кордонів, щоб брати участь у навчаннях або наземній протиповітряній обороні.

Реальність така, що Росія являє собою пряму і безпосередню загрозу для Франції на всіх рівнях,

– запевнив французький політик.

Водночас міністр у справах ЄС уряду Франції Жан-Ноель Барро пояснив, що в разі поразки України фронт "неминуче переміститься на Захід". Він додав, що боротьба українців – це і їхня боротьба.