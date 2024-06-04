Москва снова угрожает ударами
Новое заявление озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков для росСМИ. Таким образом он отреагировал на информацию, что некоторые страны НАТО могут отправить в Украину своих инструкторов.
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По словам путинского прихвостня, у иностранных инструкторов не будет иммунитета от российских атак.
Любые инструкторы, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, не имеют никаких иммунитетов. И неважно – они французские или не французские,
– сказал Песков.
Также Песков заявил, что США для России являются враждебной страной и добавил, что такой же якобы является и Россия для Штатов.
Франция может отправить в Украину своих инструкторов
- Об этом недавно заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Заявления о возможности отправить в Украину свои войска звучали и от других лидеров стран НАТО.
- Основная цель отправки иностранных войск в Украину стало бы обучение украинских военных.
- В Кремле и ранее пригрозили последствиями для стран, которые согласились дать разрешение Украине наносить удары по территории России. Москва считает, что эти заявления Запада являются "нагнетанием" ситуации относительно войны в Украине.