Москва знову погрожує ударами

Нову заяву озвучив речник Кремля Дмитрій Пєсков для росЗМІ. Таким чином він відреагував на інформацію, що деякі країни НАТО можуть відправити в Україну своїх інструкторів.

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За словами путінського прихвостеня, в іноземних інструкторів не буде імунітету від російських атак.

Будь-які інструктори, які займаються підготовкою військових українського режиму, не мають жодних імунітетів. І неважливо – вони французькі чи не французькі,

– сказав Пєсков.

Також Пєсков заявив, що США для Росії є ворожою країною та додав, що такою ж нібито є і Росія для Штатів.

Франція може відправити в Україну своїх інструкторів