Водночас представників Росії на зустріч лідерів світу не запрошували. Більше про Саміт миру і яким він буде – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Важливо Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори

Що заявив Зеленський про Саміт

Зеленський повідомив, що станом на 28 травня вже 90 країн підтвердили свою участь у глобальному Саміті миру. Президент України наголосив, що й далі працюватиме над тим, щоб долучити ще більше світових лідерів до цього процесу.

Окрім того, Зеленський наголосив, що Саміт миру у Швейцарії дозволить продемонструвати реальну позицію лідерів світу щодо війни в Україні та агресивної політики Росії.

Не просто якусь паузу між російськими ударами, а справді мир. Там на Саміті ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни й подальшої агресії Росії, може продемонструвати на Саміті свою справжню зацікавленість у мирі,

– заявив Зеленський.

Де й коли відбудеться Саміт миру

Зеленський на початку травня повідомив, що глобальний Саміт миру відбудеться 15 – 16 червня 2024 року у Швейцарії. Місцем його проведення сторони обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

На Саміт миру запрошували лідерів усіх країн зі всього світу. Окрім того, засади роботи цього заходу розроблювали та погоджували під час низки міжнародних зустрічей, ініційованих ОП для опрацювання Української формули миру.

Україна та Швейцарія почали підготовку до Саміту миру 16 січня 2024 року. Варто додати, що до підготовки також залучений і уряд США.

Яка мета Саміту миру

Президент України вже неодноразово наголошував, що Саміт миру стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для нашої країни згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права.

Зеленський також пояснював, що Саміт присвячено розробці рамок для досягнення цієї мети, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Серед іншого також планують розглянути три головні питання:

енергетична та ядерна безпека;

вільне судноплавство;

обмін полоненими (обмін всіх на всіх та повернення депортованих дітей).

Скільки країн візьмуть участь

Наразі відомо, що свою участь у Саміті миру публічно підтвердили:

Австрія,

Албанія,

Бельгія,

Греція,

Грузія,

Данія,

Ірландія,

Ісландія,

Іспанія,

Італія,

Кабо-Верде,

Канада,

Кот-д'Івуар,

Латвія,

Литва,

Ліхтенштейн,

Люксембург,

Малаві,

Молдова,

Нідерланди,

Німеччина,

Норвегія,

Південна Корея,

Північна Македонія,

Польща,

Португалія,

Румунія,

Словаччина,

Словенія,

Фінляндія,

Франція,

Хорватія,

Чехія,

Чилі,

Швеція,

Японія.

Окрім того, також на участь у Саміті миру підтвердили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Шарль Мішель, а також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. До заходу також долучаться Папа Римський та Вселенський патріарх Варфоломій.

Україна запрошувала представників й інших країн, однак офіційно чи публічно лідери держав ще не підтверджували своєї участі. Водночас президенти Бразилії та ПАР відмовилися від участі у Саміті миру, а представники Китаю ще не дали чіткої відповіді.

Чи будуть США на зустрічі лідерів

Відомо, що США будуть на Саміті миру, однак хто стане представником країни – невідомо. Так, у ЗМІ пишуть, що президент Джо Байден буцімто не приїде на Саміт.

Причиною цього може стати запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії. У ЗМІ повідомляли, що Байден має відвідати його разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Водночас Байден офіційно наголошував, що представники США будуть на глобальному Саміті миру у Швейцарії. Втім, конкретні деталі щодо учасників та рівня їхнього представництва не були розголошені.

Коментуючи чутки, що Байден буцімто не поїде на Саміт миру, Володимир Зеленський наголосив, що Путін аплодуватиме стоячи, якщо президент США проігнорує зустріч світових лідерів.

Я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, за всієї поваги до кожної людини у Сполучених Штатах Америки. Неприсутність його (Джо Байдена – 24 Канал) – цьому тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, при чому стоячи,

– наголосив Володимир Зеленський.

Чи запрошували Росію

Дмитро Кулеба заявив, що представників Росії не будуть запрошувати на Саміт миру у Швейцарії. Очільник МЗС України наголосив, що запрошення Росії на захід не матиме сенсу, однак її можуть залучити до перемовин у майбутньому.

Ми знаємо, що немає сенсу мати Росію за столом переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вони діятимуть добросовісно,

– наголосив Кулеба.

Очільник МЗС України пояснив, що спочатку Сили оборони повинні досягти успіху на полі бою, а країни – створити коаліцію, яка поділятиме однакові принципи й матиме ідентичні підходи.

"Ось чому саміт не передбачає участі Росії. Тому що мета цього саміту – об'єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуватимуться подальші дії", – пояснив міністр закордонних справ.

Кулеба додав, що лише після цього може відбутися спілкування з представниками Росії, а також відбудеться залучення до переговорів.