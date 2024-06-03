У Білому домі 3 червня 2024 року офіційно повідомили, що на саміт поїде віцепрезидентка США Камала Харріс. Адже раніше писали, що Джо Байден не поїде на саміт, бо перебуватиме на зборі коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.

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Як США будуть представлені на Саміті миру

У Білому домі пояснили, що 15 червня віцепрезидентка США вирушить до Швейцарії для участі у Саміті миру.

Віцепрезидентка підкреслить відданість адміністрації президента США Джо Байдена підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів статуту ООН,

– повідомили у відомстві.

Там додали, що Саміті миру також буде радник з національної безпеки Джейк Салліван. Тобто, найімовірніше, Байден не візьме участь у події.

Адже раніше писали, що президент США не візьме участь в саміті, оскільки займатиметься збором коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, на якій має бути разом з голлівудськими зірками.