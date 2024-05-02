Міністр закордонних справ підкреслив, що запрошення Росії на Саміт миру не матиме сенсу. Водночас її можуть залучити до перемовин у майбутньому.

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Коли Москва доєднається до переговорів

Дмитро Кулеба нагадав, що з 2014 по 2022 рік в України було майже 200 раундів переговорів з Росією в різних форматах, з посередниками та у двосторонньому форматі. Однак, із цього нічого не вийшло. Ба більше, усі розмови закінчилися масштабним вторгненням.

Тож ми знаємо, що немає сенсу мати Росію за столом переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вони діятимуть добросовісно,

– наголосив дипломат.

За словами міністра, є лише два способи змусити Росію дотримуватися угод та обіцянок.

Перший – це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які поділяють однакові принципи та однакові підходи.

Ось чому саміт не передбачає участі Росії. Тому що мета цього саміту – об’єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуватимуться подальші дії,

– пояснив Кулеба.

Дипломат зазначив, що вже після цього може після цього може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати учасницею переговорів. Бо, зрештою, неможливо покласти край війні без обох сторін.