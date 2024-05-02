У ГУР здобули відеодокази того, що країна – агресорка нехтує ядерною безпекою. Окупанти використовують територію захопленої ЗАЕС для запусків "Шахедів" та тренувань пілотів fpv-дронів.
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Нова загроза
Так, на оприлюдненому відео з ворожого fpv-безпілотника, отриманого за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, є маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони Росії.
Траєкторія польоту російського "Шахеда" пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.
Окупанти запускають "Шахеди" над ЗАЕС: дивіться відео
Раніше у ГУР вже вказували на те, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків дронів, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.
У розвідці стверджують, що росіяни обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року окупанти проводять на території ЗАЕС навчання пілотів fpv-дронів, яке курує так звана школа "Арханґєл", яка фінансується головним управлінням генштабу зс Росії.
У ГУР наголосили, що такі безвідповідальні дії країни – агресорки можуть спричинити катастрофічні наслідки.
Противник здійснює провокації на ЗАЕС
- У Генштабі повідомили, що Росія планує операцію на ЗАЕС під фальшивим прапором. Зокрема, захисники вказали, що за останні тижні країна – агресорка вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання дронів для атак на об'єкти ЗАЕС.
- 7 квітня МАГАТЕ заявило про пошкодження реактора ЗАЕС внаслідок атаки БпЛА. Тоді Росія звинуватила Україну.
- Британські аналітики знайшли докази причетності окупантів до дронових атак на ЗАЕС.
- Зазначимо, що усі шість енергоблоків тимчасово окупованої атомної електростанції 13 квітня були переведені в стан холодної зупинки. Це сталося вперше з 2022 року.