Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Стан "холодної" зупинки означає, що реактор заглушують, підтримуючи низький тиск і низьку температуру води, що охолоджує.

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Енергоблок перевели

Росія 13 квітня завершила переведення енергоблока №4 Запорізької АЕС з "гарячої" на "холодну" зупинку. У МАГАТЕ зазначають, що вітають таке рішення підвищує загальну безпеку об’єкта.

Рішення про холодний зупин всіх шести блоків позитивне саме по собі, тому що охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на підприємстві,

– зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У МАГАТЕ зазначили, що з вересня 2022 року Запорізька АЕС не виробляла електроенергію, втім з жовтня 2022 року принаймні один генератор станції залишався у стані "гарячого зупину", зокрема, задля роботи централізованого опалення.

Додатково! Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) раніше видала розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести енергоблоків ЗАЕС до режиму "холодної" зупинки.

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков в ефірі телемарафону розповів, що наразі всі 6 енергоблоків ЗАЕС переведені у стан "холодної" зупинки. Це найбільш безпечний стан. Це означає зменшення водоспоживання, бо водних ресурсів і так бракує. Окрім цього, зменшиться енергопостачання – ЗАЕС досі живиться з України. Також дуже важливо, що збільшився запас часу до можливої радіаційної аварії у випадку знеструмлення атомної станції.

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