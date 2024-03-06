У середу, 6 березня, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відзвітував про закриту зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним, яку планував заздалегідь. Головне питання на порядку денному – Запорізька АЕС.

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Кремль і МАГАТЕ шукають консенсус

Від початку вторгнення ця атомна станція, розташована в Енергодарі, окупована російськими військами. Увесь цивілізований світ неабияк переймається безпековими питаннями, пов'язаними з АЕС. Але спільної мови з Москвою знайти так і не може.

Свіжа зустріч Путіна і Гроссі відбувалася у Сочі, що на чорноморському узбережжі Західного Кавказу. Діалог тривав загалом 50 хвилин – щонайголовніше, за закритими дверима.

Важливий обмін думками з президентом Росії Владіміром Путіним у Сочі щодо ядерної безпеки, Запорізької АЕС та інших глобальних викликів у нерозповсюдженні,

– написав Гроссі у соцмережі X уже після перемовин.

Про конкретні наслідки цього "обміну думками" говорити не доводиться: якої згоди дійшли сторони – поки залишається лише здогадуватися. "Ми не коментуємо закриту частину бесіди", – заявляв речник президента Росії Дмітрій Пєсков.

Не буде помилкою стверджувати, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, вирушаючи у Сочі, сподівався все-таки знайти консенсус з Кремлем щодо ядерного питання. У посланні до Федеральних зборів Путін голосно запевнив, що нуклеарний арсенал Росії – "у стані повної бойової готовності".

Також інші слова кремлівського ватажка та його свити засвідчують: Москва націлена надалі провадити жорстку риторику, тероризуючи світ погрозами щодо ядерної безпеки. З огляду на це щирий діалог з російськими елітами просто-таки неможливий.

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Ситуація на ЗАЕС стає небезпечнішою

За день перед зустріччю Гроссі й Путіна в Енергоатомі України наголошували, що рівень небезпеки на окупований росіянами атомній станції з кожним днем лише зростає.

"За уявною десятибальною шкалою небезпеки я б оцінив загрозу на рівні 7 чи 8", – інформував голова компанії Петро Котін. За його словами, регулярно щось стається на атомній станції: накопичення проблем у підсумку може призвести до чогось дуже поганого.

Через кумулятивний ефект від деградації відокремлених елементів може відмовити вся система загалом, з дуже важкими наслідками. Так вже траплялося на ЧАЕС і АЕС Фукусіма.

На ЗАЕС постійно перебувають зондеркоманди російських військових і важка техніка та зброя. Периметр станції – заміновано, і немає стовідсоткових гарантій, що боєприпаси та вибухівка не здетонують.

У Києві наполягають, що єдиний шлях запобігти катастрофі – це демілітаризація та деокупація ЗАЕС. Власне, йдеться про відновлення повного контролю України над станцією. Однак навряд саме про це був діалог Путіна й Гроссі у Сочі.