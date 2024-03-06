В среду, 6 марта, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отчитался о закрытой встрече с президентом России Владимиром Путиным, которую планировал заранее. Главный вопрос на повестке дня – Запорожская АЭС.

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Кремль и МАГАТЭ ищут консенсус

С начала вторжения эта атомная станция, расположена в Энергодаре, оккупирована российскими войсками. Весь цивилизованный мир изрядно беспокоится вопросами безопасности, связанными с АЭС. Но общего языка с Москвой найти так и не может.

Свежая встреча Путина и Гросси происходила в Сочи, что на черноморском побережье Западного Кавказа. Диалог длился всего 50 минут – самое главное, за закрытыми дверями.

Важный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным в Сочи по ядерной безопасности, Запорожской АЭС и других глобальных вызовов в нераспространении,

– написал Гросси в соцсети X уже после переговоров.

О конкретных последствиях этого "обмена мнениями" говорить не приходится: к какому согласию пришли стороны – пока остается только догадываться. "Мы не комментируем закрытую часть беседы", – заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не будет ошибкой утверждать, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отправляясь в Сочи, надеялся все-таки найти консенсус с Кремлем по ядерному вопросу. В послании к Федеральному собранию Путин громко заверил, что нуклеарный арсенал России – "в состоянии полной боевой готовности".

Также другие слова кремлевского главаря и его свиты свидетельствуют: Москва нацелена в дальнейшем проводить жесткую риторику, терроризируя мир угрозами по ядерной безопасности. Учитывая это, искренний диалог с российскими элитами просто невозможен.

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Ситуация на ЗАЭС становится опасной

За день перед встречей Гросси и Путина в Энергоатоме Украины подчеркивали, что уровень опасности на оккупированной россиянами атомной станции с каждым днем только растет.

"По воображаемой десятибалльной шкале опасности я бы оценил угрозу на уровне 7 или 8", – информировал глава компании Петр Котин. По его словам, регулярно что-то происходит на атомной станции: накопление проблем в итоге может привести к чему-то очень плохому.

Из-за кумулятивного эффекта от деградации отдельных элементов может отказать вся система в целом, с очень тяжелыми последствиями. Так уже случалось на ЧАЭС и АЭС "Фукусима".

На ЗАЭС постоянно находятся зондеркоманды российских военных и тяжелая техника и оружие. Периметр станции – заминирован, и нет стопроцентных гарантий, что боеприпасы и взрывчатка не сдетонируют.

В Киеве настаивают, что единственный путь предотвратить катастрофу – это демилитаризация и деоккупация ЗАЭС. Собственно, речь идет о восстановлении полного контроля Украины над станцией. Однако вряд ли именно об этом был диалог Путина и Гросси в Сочи.