Китай вспомнил о своей роли “великой державы” и начал новый раунд умиротворения. Для этого китайский правитель Си Цзиньпин направляет в Европу своего спецпредставителя по вопросам Евразии Ли Хуэя.

Турне господина Хуэя охватывает Москву, Киев, а также Бельгию, Польшу, Германию и Францию. Что скажет китайский дипломат на публику – известно заранее (это будет что-то вроде "нельзя мстить, должны мы любить"). Гораздо все сложнее с тем, что останется в кулуарах.

24 Канал анализирует, для чего Китай снова начал свою игру о мирных переговорах и какими могут быть результаты.

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Последнее китайское умиротворение

Реальная роль Китая в войне России против Украины хорошо известна. Формально Пекин держит нейтралитет и призывает к миру, но не делает никаких шагов, чтобы этот мир приблизить. Из этой показной деятельности возникает причудливое "последнее китайское умиротворение", совершенно не подкрепленное делами, однако с перспективой получить противоположный эффект.

Справочно! Последнее китайское предупреждение (final Chinese warning) – аллегорическая идиома, что означает бесплодные, но громкие угрозы на словах, при этом заведомо известно, что никаких действий в ближайшее время не будет.



Идиома родилась благодаря шутливой реакции китайских коммунистов на демонстративные полеты американских ВВС в конце 1950-х и в 1960-х годах в Желтом море и в районе Тайваньского пролива, который КНР считает исключительной зоной собственных интересов. Каждый полет американцев фиксировался и тамошний МИД посылал в США "последнее предупреждение", но дальше совсем ничего не делал. Когда счет "последним предупреждением" пошел на сотни (всего их было более 900), эту историю подсветили в советской прессе. В СССР эта идиома стала популярной и распространилась в мире.

Именно в таком стиле работает господин Хуэй. Свое европейское турне он начал вечером 2 марта 2024 года с почти родной для него Москвы (здесь он жил и работал с перерывами еще со времен СССР, а с 2009 по 2019 годы был послом Китая в России).

Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, выступать посредником и достигать консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине,

– заявление МИД КНР по итогам встречи Ли Хуэя с представителем МИД России.

Если вам термин "кризис" показался неуместным, то вы не ошиблись, однако это является официальной позицией КНР.

Во время встречи Ли Хуэя с заместителем Лаврова Галузиным последний сказал, что Россию устраняют из переговорных форматов и заявил, что без России достичь мира невозможно.

Здесь трудно не разглядеть прямой упрек Китаю, ведь именно Ли Хуэй был участником саммита в Джидде, который проводился по инициативе Украины и без участия России в августе 2023 года. Впрочем, после того Китай, похоже, сам испугался собственной решимости и откатился к базовым настройкам.

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Китайский дипломат в Москве не сказал ничего важного, разве еще объявил о готовности выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. Это хорошо, но у нас уже есть турецкий миротворец Реджеп Тайип Эрдоган, который, кстати, заявляет о необходимости вести переговоры на платформе украинской формулы мира.

При этом неизвестно, обсуждались ли планы России по нанесению ядерных ударов по территории КНР (обнародованные Financial Times) и план россиян по размещению ядерного оружия в космосе и потенциального неизбирательного уничтожения всех спутников на орбите Земли. Согласитесь, было бы интересно послушать аргументы сторон.

Фактический союзник Путина

Мирные инициативы КНР не наполнены реальными шагами, ведь сейчас Китай откровенно сочувствует России (несмотря на то, что она рассматривает Китай как конечную цель для своих ядерных ракет), отказывается осудить ее нападение на Украину, возлагает вину за "украинский кризис" на "расширение НАТО", то есть де-факто играет на стороне Путина.

Напомним, что Си Цзиньпин в марте 2023 года помпезно прервал дипломатическую блокаду Кремля и прибыл ручкаться с агрессором со своими "12 пунктами" мира, которые Россия показательно проигнорировала. В частности, пункт №9, который предусматривал беспрепятственную работу "зернового соглашения".

Несмотря на то, что российские ракеты сжигали зерно, которое должно было идти также и в КНР, китайская пропаганда активно симпатизировала Путину и выставляла Украину квазигосударством, не имеющим собственной воли. Это прямо сказал посол КНР во Франции Лу Шай в апреле 2023 года (что противоречит официальной позиции Китая, но, похоже, не противоречит китайским традициям двоемыслия).

Также Китай стал фактическим тылом для России и существенно снизил санкционный эффект на агрессора. Сейчас российская экономика почти полностью переориентирована на КНР, а сама Россия все глубже попадает в экономическую зависимость от Пекина. А как учили до сих пор популярные в России марксисты, где экономика (и поставки товаров двойного назначения), там и политика.

Какие китайские технологии "воюют" на стороне России:

двигатели производства китайской компании Beijing MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 в изготовленных в России БПЛА "Шахед-136"/"Герань-2";

инфракрасный детектор тепловизионного прицела ЗРГК "Тунгуска-М1";

похожие на гольфкары вездеходы Desertcross 1000-3 производства китайской компании Shandong Odes Industry Co. Ltd;

двигатели производства китайской компании Jiangxi Xintuo Enterprise Co. Ltd, Hefei Huanxin Technology Development Co. Ltd, Foshan Shunde Green Motor Technology Co в БПЛА "Ланцет".

Этот список можно продолжать. Количество всего китайского на вооружении оккупантов растет. Есть фото китайских снарядов на вооружении московитов. Впрочем, неизвестно действительно ли это made in China, или они сделаны в России по лицензии КНР. При этом еще в марте 2023 года о возможной поставке китайских снарядов армии России намекали представители Госдепа США.

Действительно, если бы Китай имел такое желание, он мог бы остановить войну (не так, как мечтает Трамп – за один день, но довольно быстро).

Именно об этом год назад говорил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба тому самому Хуэю, когда тот прибыл в Киев в мае 2023-го.

Чтобы наступил мир, Китаю нужно надавить на Россию или просто присоединиться к наложенным цивилизованным миром на Россию санкциям и прекратить иметь дело с агрессором. Есть и более длинный путь – не мешать Украине и она все сделает сама, как в случае с восстановлением зернового транзита в Черном море, когда российская угроза была устранена силовым путем и сейчас уже Россия панически ищет дипломатические варианты возвращения "черноморской зерновой инициативы".

Но ждать таких подарков от Китая бесполезно, для КНР такой вариант не выгоден, потому что разрушает план по ожиданию того момента, когда по реке проплывет труп врага. Врагом в данном случае является не только США, но и единство Запада.

Европа не рада китайским миротворцам

За свое нежелание остановить Россию Китай уже заплатил охлаждением отношений с ЕС. Об этом публично заявила Урсула фон дер Ляйен по итогам визита Си к Путину и фактическим фиаско европейской (финальной) части плана "Один пояс путь – один путь".

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Эта история очень беспокоит официальный Пекин, поэтому стоит предположить, что господин Хуэй прибыл не мирить Россию и Украину, а восстанавливать связи со странами ЕС. Для этого придумано давнюю методу – "разделяй и властвуй".

Неудивительно, что важной остановкой для китайского дипломата будет Париж – в свое время он наделал столько прокитайских заявлений во время визита в Пекин, что разгребать последствия пришлось самой главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Впрочем, шансов у китайской дипломатии будет немного. В ЕС все же имеют хорошую память и могут сложить "2+2".

Если в Москве Ли Хуэю были рады, то в Европе он имел прохладный прием. На встрече с представителями ключевых директоратов Европейской службы внешних действий Михаэлем Зибертом, Никласом Кварнстрёмом Китаю в лице господина Хуэя фактически была выписана пощечина, страну прямо обвинили в бездействии.

ЕС ожидает, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, будет играть конструктивную роль и использует все возможности для поддержания и продвижения Хартии ООН и международного права. ЕС ... ожидает, что Китай призовет Россию уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности, немедленно и безусловно вывести все силы и военное оборудование со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ,

– заявление Европейской службы внешних действий по итогам встречи.

Также чиновники ЕС напомнили Китаю о поставках значительного количества технологий двойного использования и элементов высоких технологий, которые были экспортированы из Китая для российского военно-промышленного комплекса. Не обошлось и без "беспокойства", повышенного до степени "серьезного".

В переводе с дипломатического это не просто слова или "последнее китайское предупреждение", а прямая угроза применения вторичных санкций. Китай, собственно, это уже понял и понемногу начинает "закрывать лавку" – это почувствовали на себе российские клиенты китайских банков, продавцы российских недр, а также некоторые порты и логисты.

Конечно, этого мало и все идет слишком медленно, а Пекин постоянно демонстрирует свое "фе". Впрочем, это хороший знак. В первую очередь, что Европа остается единой в своей поддержке Украины. Если так будет и дальше, то никакому китайскому Хуэю это не изменить. Не удастся ему надавить и на Украину – мы готовы к диалогу, но он должен быть точно не на условиях агрессора.