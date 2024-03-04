После субботних вечерних посиделок с заместителем МИД России Михаилом Галузиным китайский спецпредставитель пришел к мнению, что выход из военного конфликта есть один. К сожалению, ничего оригинального Ли Хуэй не придумал.

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Диалог, и еще раз диалог

А, следовательно, посланник Пекина заявил, что Украина не сможет достичь мира иным путем чем переговорами с кровавым агрессором. Такой же позиции, соответствии с отчетом МИД Китая, придерживается и российская сторона.

Также Хуэй отметил, что без диалога решить конфликт невозможно. Он отметил, что Китай готов взять на себя роль посредника и способствовать мирным переговорам между Украиной, Россией и другими сторонами.

Спецпредставитель подчеркнул, что, мол, "любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности".

Напомним, что у официальной Украины существует условие относительно любых переговоров с Россией. Для этого страна – агрессорка должна вывести свои войска с территории суверенного государства. В цивилизованном мире тоже скептически настроены относительно вероятных мирных переговоров. Там четко понимают, что у самой России нет желания договариваться. Об этом, в частности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Немецкий чиновник отметил, что переговоры не имеют смысла, ведь Путин неоднократно в своих речах выражал намерение уничтожить Украину как самостоятельное государство.

В Украине допустили участие России в саммите мира

25 февраля на форуме "Украина. Год 2024" глава Офиса президента Андрей Ермак не исключил участие России в саммите мира. Однако речь идет не о первом саммите, а о втором. И при условии, если тот, кто тогда будет представлять страну – агрессора, действительно будет намерен установить справедливый и долгосрочный мир.

Позже состоялась пресс-конференция Зеленского. На ней президент сообщил, что уже весной в Швейцарии может состояться первый саммит мира с участием лидеров стран.

Журналисты поинтересовались у главы государства относительно вероятного участия России в этом саммите. Зеленский объяснил, что контакт с Москвой будет происходить вроде, как это было с зерновым соглашением.

На первом саммите государства – участницы подготовят документ, основанный на украинской формуле мира. Его покажут через переговорщиков российской стороне. Она может его не принять.

Обратите внимание! Ранее, комментируя саммит мира, Зеленский заметил, что хотел бы видеть на нем представителей Китая.